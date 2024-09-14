В еЧерзи можно забронировать время пересечения автобусами границы с Польшей, Венгрией и Словакией

Возможность выбирать время пересечения границы работает на 20 пунктах пропуска.

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Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины расширяет услугу еЧерга, позволяя пассажирским перевозчикам бронировать конкретное время пересечения границы на еще одном пункте пропуска. Отныне возможность выбора времени пересечения будет доступна на пункте пропуска «Ужгород - Вишне-Немецкое» на границе со Словакией.

В общем, система слотированной очереди теперь охватывает 21 пункт пропуска, в частности:

- Пять пунктов пропуска с Румынией;

- Два пункта пропуска со Словакией;

- Десять пунктов пропуска с Молдовой;

- Один пункт пропуска с Венгрией;

- Три пункта пропуска с Польшей.

Чтобы забронировать место в системе еЧерга для автобусов, водителям необходимо следовать следующим шагам:

- Перейдите на сайт echerha.gov.ua и нажмите кнопку «Стать в очередь».

- Выберите опцию «Автобус» и нажмите «Стать в очередь».

- Выберите пункт пропуска, через который планируете пересекать границу.

- Заполните информацию о водителе и данные автобуса.

- Выберите номер разрешения из предложенных системой (если необходимые номера отсутствуют, их можно добавить самостоятельно в разделе «Данные перевозчика»).

- Проверьте все внесенные данные и нажмите «Стать в очередь».

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