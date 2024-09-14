На Ровенщине загорелся пассажирский поезд

Огонь повредил моторный вагон поезда.

Сегодня в 12:38 поступило сообщение о пожаре в поезде вблизи поселка Ракитное Сарненского района. На место происшествия оперативно прибыли спасатели из села Ракитное. Об этом сообщили в ГСЧС.

До их прибытия железнодорожники отцепили горящий вагон, в котором не было пассажиров, и отогнали остальной поезд на безопасное расстояние. Спасатели быстро приступили к тушению пожара, который повредил моторную часть поезда.

Огонь удалось ликвидировать без жертв и пострадавших. Для ликвидации пожара были привлечены две единицы техники и восемь спасателей. Сведения о причине возникновения пожара в настоящее время устанавливаются.

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