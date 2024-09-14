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На Рівненщині загорівся пасажирський потяг

18:27, 14 вересня 2024
Вогонь пошкодив моторний вагон потяга.
На Рівненщині загорівся пасажирський потяг
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Сьогодні о 12:38 надійшло повідомлення про пожежу у потязі поблизу селища Рокитне Сарненського району. На місце події оперативно прибули рятувальники з села Рокитне. Про це повідомили в ДСНС.

До їхнього прибуття залізничники відчепили палаючий вагон, в якому не було пасажирів, і відігнали решту потяга на безпечну відстань. Рятувальники швидко розпочали гасіння пожежі, яка пошкодила моторну частину потяга.

Вогонь вдалося ліквідувати без жертв і постраждалих. Для ліквідації пожежі були залучені дві одиниці техніки та вісім рятувальників. Відомості про причину виникнення пожежі наразі встановлюються.

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