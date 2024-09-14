НАТО могло б зробити більше для запобігання війни в Україні, – Єнс Столтенберг про помилки альянсу

Генсек НАТО висловився про недостатню допомогу Україні до початку повномасштабної війни з росією.

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Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв’ю німецькому виданню Frankfurter Allgemeine Zeitung заявив, що альянс не зробив достатньо для зміцнення України до початку війни з росією.

Столтенберг визнав, що союзники і НАТО могли б раніше надати Україні більше військової підтримки. «Мені шкода, що союзники і саме НАТО не зробили більше для зміцнення України раніше. Якби Україна була сильнішою у військовому плані, поріг для нападу росії був би вищим. Неможливо сказати, чи був би він достатньо високим… Наші навчання та обладнання були досить обмеженими. Ми могли зробити набагато більше», — зазначив генсек.

Він зауважив, що союзники сперечалися про надання снайперських гвинтівок та протитанкових ракет, бо США тривалий час не бажали постачати їх Україні «щоб не провокувати росію». Столтенберг заявив: «Зараз ми озброюємо Україну для війни, тоді ми могли спорядити Україну для запобігання війні».

Генсек не був здивований нападом росії на Україну 24 лютого 2022 року, оскільки спецслужби попереджали про це. Однак сам факт нападу став для нього шоком. «Але те, що це сталося насправді, мене все одно шокувало. Я зрозумів, що це переломний момент у нашій історії: є Європа до цього дня і інша Європа після», — підкреслив Столтенберг.

Він також зазначив, що після анексії Криму та частини Донбасу в 2014 році ситуація залишалася відносно стабільною, незважаючи на постійні бойові дії. Під час російського накопичення сил біля кордону з Україною навесні 2021 року союзники не могли чітко оцінити значення цього руху. Проте восени, після отримання детальніших розвідданих, НАТО поділилася інформацією з громадськістю, намагаючись запобігти російській пропаганді та сподіваючись на дипломатичне вирішення конфлікту.

Попри невдачу цих зусиль, Столтенберг залишається оптимістом щодо можливості діалогу. «Ми повинні бути сильними, щоб вміти вести змістовний діалог... Зрозуміло одне: для того, щоб закінчити цю війну, у певний момент має бути знову діалог з росією. Але він має базуватися на українській силі», — підсумував він.

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