Німеччина вводить нові правила для реєстрації українських авто

Після 30 вересня автомобілі з українською реєстрацією, що перебувають у Німеччині понад рік, повинні будуть зареєстровані з німецькими номерами. Про це повідомила пресслужба Федерального міністерства цифрових технологій і транспорту Німеччини.
До цього часу Німеччина дозволяла використання українських номерних знаків без необхідності постановки на облік. Однак, з 30 вересня транспортні засоби, які перебувають у Німеччині понад рік, мають пройти процедуру реєстрації в німецьких органах.
Міністерство цифрових технологій і транспорту запевнило, що українці отримають можливість скористатися спрощеною процедурою для реєстрації своїх автомобілів. "Німецька сторона розуміє ситуацію і надасть українцям спрощений процес постановки на облік транспортних засобів", — зазначили в пресслужбі Міністерства.
Державна митна служба України також опублікувала інформацію про порядок та умови переміщення транспортних засобів через митний кордон України.
Щодо терміну дії українських водійських прав в Німеччині:
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