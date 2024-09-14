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Німеччина вводить нові правила для реєстрації українських авто

20:15, 14 вересня 2024
З 30 вересня автомобілі з українською реєстрацією в Німеччині повинні мати німецькі номери.
Німеччина вводить нові правила для реєстрації українських авто
Джерело фото: europulse
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Після 30 вересня автомобілі з українською реєстрацією, що перебувають у Німеччині понад рік, повинні будуть зареєстровані з німецькими номерами. Про це повідомила пресслужба Федерального міністерства цифрових технологій і транспорту Німеччини.

До цього часу Німеччина дозволяла використання українських номерних знаків без необхідності постановки на облік. Однак, з 30 вересня транспортні засоби, які перебувають у Німеччині понад рік, мають пройти процедуру реєстрації в німецьких органах.

Міністерство цифрових технологій і транспорту запевнило, що українці отримають можливість скористатися спрощеною процедурою для реєстрації своїх автомобілів. "Німецька сторона розуміє ситуацію і надасть українцям спрощений процес постановки на облік транспортних засобів", — зазначили в пресслужбі Міністерства.

Державна митна служба України також опублікувала інформацію про порядок та умови переміщення транспортних засобів через митний кордон України.

Щодо терміну дії українських водійських прав в Німеччині:

  • Дійсне українське посвідчення водія: визнається в Німеччині та країнах ЄС без потреби в перекладі або міжнародних правах до завершення статусу захисту.
  • Цифрове українське посвідчення водія: буде визнане, якщо підтвердження водійських прав можна здійснити через українські органи влади.
  • Втрати або крадіжка посвідчення водія: необхідно звернутися до відділу отримання водійських прав за місцем проживання.
  • Професійний водій: для здійснення професійних поїздок потрібно пройти додаткове навчання та тестування, оскільки українські сертифікати не визнаються в Німеччині до імплементації відповідних процедур у національне законодавство.

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