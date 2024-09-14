Германия вводит новые правила для регистрации украинских авто

С 30 сентября автомобили с украинской регистрацией в Германии должны иметь немецкие номера.

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После 30 сентября автомобили с украинской регистрацией, находящиеся в Германии более года, должны будут зарегистрированы с немецкими номерами. Об этом сообщила пресс-служба Федерального министерства цифровых технологий и транспорта Германии.

До этого времени Германия разрешала использование украинских номерных знаков без необходимости постановки на учет. Однако, с 30 сентября транспортные средства, которые находятся в Германии более года, должны пройти процедуру регистрации в немецких органах.

Министерство цифровых технологий и транспорта заверило, что украинцы получат возможность воспользоваться упрощенной процедурой для регистрации своих автомобилей. «Немецкая сторона понимает ситуацию и предоставит украинцам упрощенный процесс постановки на учет транспортных средств», - отметили в пресс-службе Министерства.

Государственная таможенная служба Украины также опубликовала информацию о порядке и условиях перемещения транспортных средств через таможенную границу Украины.

Относительно срока действия украинских водительских прав в Германии:

Действительное украинское водительское удостоверение: признается в Германии и странах ЕС без необходимости в переводе или международных правах до завершения статуса защиты.

Цифровое украинское водительское удостоверение: будет признано, если подтверждение водительских прав можно осуществить через украинские органы власти.

Потери или кража водительского удостоверения: необходимо обратиться в отдел получения водительских прав по месту жительства.

Профессиональный водитель: для осуществления профессиональных поездок нужно пройти дополнительное обучение и тестирование, поскольку украинские сертификаты не признаются в Германии до имплементации соответствующих процедур в национальное законодательство.

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