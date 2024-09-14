На телемарафон и канал «Рада» планируют выделить 1,6 млрд гривен из Госбюджета на 2025 год

Расходы на телеканал «Рада» уменьшили по сравнению с предыдущим годом.

Источник фото: Рада

При планировании бюджета на 2025 год народные депутаты Украины предусмотрели расходы в 1,6 миллиарда гривен на поддержку телемарафона «Единые новости» и телеканала «Рада».

В 2025-м планируется выделить на него 78,2 млн грн - это на 119,8 млн меньше, чем в 2024 году. Однако, как сообщил нардеп Ярослав Железняк, это сокращение является недостаточным.

«Расходы на телеканал «Рада» уменьшили, но недостаточно. В следующем году на них хотят потратить 78,2 млн грн... Что меньше чем в прошлом году (198 млн грн слили), но в два раза больше чем до того, как ОП рейдернула канал», - отметил депутат.

Относительно телемарафона «Единые новости», планируется, что на него потратят 1,5 миллиарда гривен, что соответствует уровню финансирования предыдущего года.

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