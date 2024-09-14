Повышение налогов для банков и ФЛП – в Раде рассмотрят обновленную версию законопроекта

Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рассмотрит новую версию законопроекта о повышении налогов 16 сентября.

В понедельник, 16 сентября, Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады Украины соберется для повторного рассмотрения правительственного законопроекта о повышении налогов. Соответствующий текст документа опубликовал народный депутат от «Голоса» Ярослав Железняк.

Согласно новой версии законопроекта №11416-д, в него включены все основные положения предыдущей версии, которая была отклонена, а также новые предложения, в частности повышение налогов на банки. Основные изменения предусматривают:

- Увеличение военного сбора с 1,5% до 5%.

- Повышение налогов для физических лиц-предпринимателей (ФЛП) 1-2 групп.

- Введение авансовых взносов на автозаправочных станциях.

- 1% налога для всех форм ФЛП 3-й группы.

- 25% налога на прибыль для финансовых учреждений.

- Помесячная отчетность по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ).

- 50% налог на прибыль банков в 2024 году.

Ожидается, что новый законопроект не будет принят до октября, поэтому его положения будут внедрены с 1 октября, что может вызвать недоразумения, как отмечают власти, из-за «заднего числового» подхода.

Эти налоговые изменения принесут в бюджет 58 млрд грн в 2024 году и 137 млрд грн в следующем.

«Последнее - если посмотреть на цифры бюджета, очевидно что такое повышение не покрывает всех потребностей на следующий год. Поэтому если не будет 50 млрд $ гранта от G7, то очевидно что вернутся к дальнейшему повышению налогов», - отметил Железняк.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», расходы бюджета-2024 сократят на 137 млрд грн для обеспечения потребностей военных.

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