Видатки бюджету-2024 скоротять на 137 млрд грн для забезпечення потреб військових

Скорочення гіпотетичних видатків на захист гіпотетичних бобрів заощаджує міжнародні кошти, але не збільшує наявний ресурс для потреб військових, але за певної умови – голова бюджетного комітету.

Фото: Роксолана Підласа/Фейсбук

Голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа повідомила, що нинішні видатки бюджету на 2024 рік можуть скоротити на 137 млрд грн. Нагадаємо, що потреба на оборону наразі складає 500 млрд грн, і уряд подав відповідно законопроекти про підвищення податків і про зміни до бюджету на поточний рік.

Також нагадаємо, що, за словами голови бюджетного комітету, з 20 вересня Міністерство оборони не зможе здійснювати виплату «бойових» військовослужбовцям, якщо зміни до державного бюджету до цього часу не набудуть чинності.

«Подала поправку про додаткове скорочення видатків на 628 млн грн в змінах до бюджету 2024 року. Проситиму комітет сьогодні її підтримати і спрямувати ці кошти на лікування поранених військовослужбовців (тут без деталей).

Загальне скорочення витрат в бюджеті 2024 року складе понад 137 млрд грн (з них понад 115 млрд – це скорочення на обслуговуванні і погашенні держборгу).

То що ж це виходить – кошти з освіти/медицини/кіно можна скорочувати і віддавати на війну? Давайте розбиратись.

Фактично з 2022 року у нас два бюджети:

1) Військовий - який ми покриваємо внутрішніми ресурсами (податками, зборами, дивідендами, частиною прибутку НБУ, розміщенням ОВДП тощо),

2) Невійськовий – дефіцитний, який покривають міжнародні партнери валютою.

Гроші партнерів не лежать на єдиному казначейському рахунку, вони не змішуються з нашими грошима, і непомітно використати їх на військові видатки не можна. Ця валюта продається Казначейством під конкретну обов’язково невійськову проплату. Таким чином, скорочення гіпотетичних видатків на захист гіпотетичних бобрів заощаджує міжнародні кошти, але не збільшує наявний ресурс для потреб військових.

ЗА ОДНІЄЇ УМОВИ.

За умови, що невійськовий бюджет 100-відсотково дефіцитний і повністю покривається коштами партнерів. В 2024 році це не так.

Частина соціалки загального фонду держбюджету в 2024 покривається також внутрішніми ресурсами (тому що іноземних грошей не вистачає і не було певності, скільки їх буде), тому саме в цій ситуації в цьому законопроекті 11417 (який доповнює чинний бюджет 2024 року) перекидки з «невійськових» видатків мають сенс.

Але базове правило залишається незмінним: наші гроші – на війну, міжнародні гроші – на соціалку і гуманітарні видатки. Видатки на оборону не можуть перевищувати наявний власний ресурс» - пояснила Роксолана Підласа.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», парламент 3 вересня схвалив законопроект 11417 про внесення змін до бюджету поточного року лише у першому читанні. При цьому при його обговоренні окремі депутати зауважили, що нелогічно приймати зміни до бюджету, доки під ці видатки не передбачено відповідної бази надходжень у вигляді прийняття закону про підвищення податків. Нагадаємо, що законопроект про підвищення податків 11416-д було провалено.

Наразі проект змін до бюджету-2024 передбачається, що на 115 млрд грн скоротиться обслуговування і погашення державного боргу, 216 млрд грн Україна сподівається отримати від ОВГЗ, близько 100 млрд – від перевиконання податків і зборів (буде змінено розподіл військового ПДФО). Також 12,7 млрд грн планується отримати від підвищених акцизів на паливо і тютюн.

Що стосується наступного року, то бюджет 2025 року сильно буде залежати і від фінальної версії пакету змін стосовно податків, і від того, чи буде надано Україні обіцяні 50 млрд доларів від країн «Великої сімки» за рахунок заморожених активів рф. Нагадаємо, надання цих коштів було погоджене у червні 2024 року, втім, за словами держсекретаря США Ентоні Блінкена поки «ведеться робота» над їх наданням. Іноземні медіа писали, що на їх надання впливає виборчий процес у США.

Автор: Наталя Мамченко

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