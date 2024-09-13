Расходы бюджета-2024 сократят на 137 млрд грн для обеспечения нужд военных

Сокращение гипотетических расходов на защиту гипотетических бобров экономит международные средства, но не увеличивает имеющийся ресурс для нужд военных, но при определенном условии – глава бюджетного комитета.

Фото: Роксолана Пидласа/Фейсбук

Председатель Комитета Верховной Рады по бюджету Роксолана Пидласа сообщила, что нынешние расходы бюджета на 2024 год могут сократить на 137 млрд грн. Напомним, что потребность в обороне сейчас составляет 500 млрд грн, и правительство подало соответственно законопроекты о повышении налогов и об изменениях в бюджет на текущий год.

Также напомним, что, по словам главы бюджетного комитета, с 20 сентября Министерство обороны не сможет производить выплату «боевых» военнослужащим, если изменения в государственный бюджет до этого времени не вступят в силу.

«Подала поправку о дополнительном сокращении расходов на 628 млн грн. в изменениях в бюджет 2024 года. Буду просить комитет сегодня ее поддержать и направить эти средства на лечение раненых военнослужащих (здесь без деталей).

Общее сокращение расходов в бюджете 2024 составит более 137 млрд грн (из них более 115 млрд – это сокращение на обслуживании и погашении госдолга).

Так что же получается – средства по образованию/медицины/кино можно сокращать и отдавать на войну? Давайте разбираться.

Фактически с 2022 года у нас два бюджета:

1) Военный – который мы покрываем внутренними ресурсами (налогами, сборами, дивидендами, частью прибыли НБУ, размещением ОВГЗ и т.п.),

2) Невоенный – дефицитный, покрываемый международными партнерами валютой.

Деньги партнеров не лежат на едином казначейском счете, они не смешиваются с нашими деньгами и незаметно использовать их на военные расходы нельзя. Эта валюта продается Казначейством под конкретную обязательно невоенную проплату. Таким образом, сокращение гипотетических расходов на защиту гипотетических бобров экономит международные средства, но не увеличивает имеющийся ресурс для военных нужд.

При одном условии.

При условии, что невоенный бюджет 100% дефицитный и полностью покрывается средствами партнеров. В 2024 году это не так.

Часть социалки общего фонда госбюджета в 2024 году покрывается также внутренними ресурсами (потому что иностранных денег не хватает и не было уверенности, сколько их будет), поэтому именно в этой ситуации в этом законопроекте 11417 (дополняющий действующий бюджет 2024 года) переброски с «невоенных» расходов имеют смысл.

Но базовое правило остается неизменным: наши деньги – на войну, международные деньги – на социалку и на гуманитарные расходы. Расходы на оборону не могут превышать имеющийся собственный ресурс», - объяснила Роксолана Пидласа.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», парламент 3 сентября одобрил законопроект 11417 о внесении изменений в бюджет в текущем году в первом чтении. При этом при его обсуждении отдельные депутаты отметили, что нелогично принимать изменения в бюджет, пока под эти расходы не предусмотрена соответствующая база поступлений в виде принятия закона о повышении налогов. Напомним, что законопроект о повышении налогов 11416-д был провален.

Пока проект изменений в бюджет-2024 предусматривает, что на 115 млрд грн сократится обслуживание и погашение государственного долга, 216 млрд грн Украина надеется получить от ОВГЗ, около 100 млрд – от перевыполнения налогов и сборов (будет изменено распределение военного НДФЛ). Также 12,7 млрд. грн. планируется получить от повышенных акцизов на топливо и табак.

Что касается следующего года, то бюджет 2025 года сильно будет зависеть и от финальной версии пакета изменений по налогам, и от того, будет ли Украине переданы обещанные 50 млрд долларов от стран «Большой семерки» за счет замороженных активов рф. Напомним, предоставление этих средств было согласовано в июне 2024 года, впрочем, по словам госсекретаря США Энтони Блинкена, пока «ведется работа» над их предоставлением. Иностранные медиа писали, что на их предоставление влияет избирательный процесс в США.

Автор: Наталя Мамченко

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