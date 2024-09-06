С 20 сентября Минобороны не сможет обеспечить боевые выплаты военнослужащим, если парламент не примет изменения в бюджет – Роксолана Пидласа

Глава бюджетного комитета Рады Роксолана Пидласа отметила, что изменения об увеличении расходов нужно принять до 20 сентября, потому что в противном случае военнослужащие не получат выплаты.

Фото: Роксолана Пидласа/Фейсбук

С 20 сентября Министерство обороны уже не сможет осуществлять проплату в полной мере на военные расходы, если изменения в государственный бюджет до этого времени не вступят в силу. Об этом в своем выступлении в парламенте отметила председатель Комитета Верховной Рады по бюджету Роксолана Пидласа, призывая депутатов поддержать изменения об увеличении расходов на 500 млрд грн в 2024 году.

«К сожалению, это правда. Действительно, Министерство обороны нам говорит о том, что у них не хватает средств, чтобы до 20 сентября заплатить боевые, но мы проголосуем изменения в бюджет до 20 сентября. 17-18 сентября примерно мы ожидаем это голосование», - подчеркнула Пидласа во время телемарафона 6 сентября.

Впрочем, по ее словам, Верховная Рада примет необходимые изменения, чтобы военнослужащие получили свои выплаты в срок.

Относительно того, почему возникла «дыра» в бюджете в 500 млрд, глава бюджетного комитета отметила, что в первом квартале 2024 года «наш основной союзник – США – не оказывал военную помощь Украине, и Украина была вынуждена эту военную помощь замещать собственными закупками. Средства, которые планировались на конец года на денежное довольствие военных, их зарплату, были перенаправлены на закупку и ремонт военной техники в первом квартале 2024 года».

По ее словам, ни правительство, ни парламент, принимая бюджет осенью 2023 года, не могли предположить, что три месяца Украина не будет получать военную помощь от США.

«Мы не могли предположить, что 5 миллиардов долларов правительство вынуждено будет перераспределить с зарплат военных на закупку оружия и боеприпасов. Но тогда для правительства это было единственно возможное и единственно верное решение. Теперь мы должны помочь закрыть год со всеми предусмотренными выплатами», — отметила Пидласа.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», парламент 3 сентября одобрил законопроект 11417 о внесении изменений в бюджет в текущем году только в первом чтении. При этом при его обсуждении отдельные депутаты отметили, что нелогично принимать изменения в бюджет, пока под эти расходы не предусмотрена соответствующая база поступлений в виде принятия закона о повышении налогов. Напомним, что законопроект о повышении налогов 11416-д был провален.

На данный момент проектом изменений в бюджет-2024 предусматривается, что на 115 млрд грн сократится обслуживание и погашение государственного долга, 216 млрд грн Украина надеется получить от ОВГЗ, около 100 млрд – от перевыполнения налогов и сборов (будет изменено распределение военного НДФЛ). Также 12,7 млрд грн. планируется получить от повышенных акцизов на топливо и табак.

Что касается следующего года, по ее словам, бюджет 2025 года будет сильно зависеть от финальной версии пакета изменений относительно налогов. Но до 15 сентября Кабмин представит соответствующий проект бюджета.

Автор: Наталья Мамченко

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