З 20 вересня Міноборони не зможе забезпечити бойові виплати військовослужбовцям, якщо парламент не ухвалить зміни до бюджету – Роксолана Підласа

Голова бюджетного комітету Ради Роксолана Підласа зазначила, що зміни про збільшення видатків потрібно прийняти до 20 вересня, бо в іншому випадку військовослужбовці не отримають виплати.

Фото: Роксолана Підласа/Фейсбук

З 20 вересня Міністерство оборони вже не зможе здійснювати проплати в повній мірі на військові видатки, якщо зміни до державного бюджету до цього часу не набудуть чинності. Про це у своєму виступі в парламенті зазначила голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа, закликаючи депутатів підтримати зміни про збільшення видатків на 500 млрд грн у 2024 році.

«На жаль, це правда. Дійсно, Міністерство оборони нам говорить про те, що у них не вистачає коштів, щоб до 20 вересня заплатити «бойові», але ми проголосуємо зміни до бюджету до 20 вересня. 17-18 вересня приблизно ми очікуємо це голосування» - підкреслила Підласа під час телемарафону 6 вересня.

Втім, за її словами, Верховна Рада ухвалить необхідні зміни, аби військовослужбовці отримали свої виплати вчасно.

Стосовно того, чому виникла «діра» в бюджеті в 500 млрд, голова бюджетного комітету зауважила, що в першому кварталі 2024 року «наш основний союзник – США – не надавав військову допомогу Україні, і Україна була змушена цю військову допомогу заміщати власними закупівлями. Кошти, які планувалися на кінець року на грошове забезпечення військових, їх зарплату, були переспрямовані на закупівлю і ремонт військової техніки у першому кварталі 2024 року».

За її словами, ані уряд, ані парламент, приймаючи бюджет восени 2023 року, не могли передбачити, що три місяці Україна не буде отримувати військову допомогу від США.

«Ми не могли передбачити, що 5 мільярдів доларів уряд змушений буде перерозподілити із зарплат військових на закупівлю зброї та боєприпасів. Але тоді для уряду це було єдине можливе і єдине правильне рішення. Тепер ми повинні допомогти закрити рік з усіма передбаченими виплатами», зазначила Підласа.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», парламент 3 вересня схвалив законопроект 11417 про внесення змін до бюджету поточного року лише у першому читанні. При цьому при його обговоренні окремі депутати зауважили, що нелогічно приймати зміни до бюджету, доки під ці видатки не передбачено відповідної бази надходжень у вигляді прийняття закону про підвищення податків. Нагадаємо, що законопроект про підвищення податків 11416-д було провалено.

Наразі проект змін до бюджету-2024 передбачається, що на 115 млрд грн скоротиться обслуговування і погашення державного боргу, 216 млрд грн Україна сподівається отримати від ОВГЗ, близько 100 млрд – від перевиконання податків і зборів (буде змінено розподіл військового ПДФО). Також 12,7 млрд грн планується отримати від підвищених акцизів на паливо і тютюн.

Що стосується наступного року, за її словами, бюджет 2025 року сильно буде залежати від фінальної версії пакету змін стосовно податків. Але до 15 вересня Кабмін подасть відповідний проект бюджету.

Автор: Наталя Мамченко

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