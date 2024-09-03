Верховна Рада схвалила збільшення видатків на оборону на 500 млрд грн

Кошти мають піти на зарплати військовослужбовцям та інші видатки оборони.

Верховна Рада 3 вересня прийняла в першому читанні законопроект Кабміну 11417 про збільшення видатків на оборону на 500 млрд.

У редакції, внесеній Кабміном, законопроект передбачає збільшення наступних видатків.

Додатково 185,8 млрд грн – на закупівлі та модернізації військової техніки та озброєння ЗСУ,

147,2 млрд грн – на ЗСУ,

48,2 млрд грн – Національній гвардії,

41,9 млрд грн – Державній прикордонній службі,

40,7 млрд грн – Державній спеціальній службі транспорту Міноборони,

15,2 млрд грн – Національній поліції,

7,5 млрд грн – ГУР МО,

5,1 млрд грн – СБУ,

2,8 млрд грн – ДСНС,

503 млн грн – СЗР,

258,3 млн грн – Держспецзв'язку,

138,7 млн грн – УДО.

Кошти будуть спрямовуватись на грошове забезпечення військових та на закупівлю військової та спеціальної техніки.

При цьому, як раніше повідомляла голова бюджетного комітету Ради Роксолана Підласа, військові можуть залишитися без зарплат вже у кінці вересня, якщо Верховна Рада не встигне додати на оборону 500 млрд грн і прийняти підвищення податків.

Водночас, парламент доопрацює законопроект про збільшення видатків до другого читання. Питання у тому, що якщо спочатку Кабмін шляхом підвищення податків прийняттям законопроекту 11416 сподівався отримати 125 млрд грн в 2024 році, то тепер ця сума скоротилася більш, ніж в 4 рази – до 30 млрд грн (законопроект 11416-д).

«Замість 125 млрд грн в 2024 році ми (можливо) отримаємо 30 млрд грн від підвищення податків. Водночас, потреби сектору безпеки і оборони, які забезпечуються лише внутрішніми надходженнями, залишаються на рівні майже 500 млрд грн» - зазначила голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа, пояснивши, які джерела покриття видатків пропонує Мінфін.

Так, вона порівняла урядовий проект про збільшення видатків 11417 і пропоновану «комітетську версію» (яку 2 вересня розглянув Комітет з питань бюджету):

Близько 115,4 млрд грн – скорочення видатків по обслуговуванню і погашенню державного боргу (в урядовій версії було -125,6 млрд грн )

Додаткові близько 216 млрд грн планується залучити від розміщення ОВДП (планувалось +160 млрд грн в урядовій версії)

Додатково близько 100 млрд грн ми отримуємо від перевиконання податків і зборів (а планувалось раніше – 76 млрд грн)

Близько 12,7 млрд грн – надходження від акцизів на пальне і тютюн (було – 13,7 млрд грн)

Близько 30 млрд грн – це очікувані надходження від нових податкових змін (планувалось 125 млрд грн)

Скорочення/відмова від нових видатків по загальному і спеціальному фонду на 25,5 млрд грн

Основні позиції скорочення видатків:

11,2 млрд грн – з Мінстратегпрому (з програми «розвитку ОПК». Це кошти так званого «військового ПДФО». Водночас, в Міністерства залишаються кошти на цій програмі по загальному фонду – передбачено 7,7 млрд грн на рік + залишок накопиченого з початку року «військового ПДФО» по спец фонду – близько 32 млрд грн),

8,6 млрд грн – невикористані кошти Мінсоцполітики (план закладений в бюджеті перевищив фактичні видатки за 8 місяців року),

5 млрд грн – відмовились від поповнення Резервного фонду, яке було в урядовій версії (в серпні Уряд вже зробив перерозподіл майже на 30 млрд грн на користь Резервного фонду з програми обслуговування боргу та інших),

1 млрд грн – інші скорочення через економію коштів в Мінмолодьспорту, Мінцифри, Мінкульті, Міносвіти, НАЗК (з фінансування політичних партій), Мінреінтегарції, Мінвідновлення, ЦВК (з виборів місцевих депутатів) та інші,

662,2 млн грн з Державної митної служби,

227,8 млн грн – скоротили видатки на утримання органів влади (Секретаріат КМУ, Держпродспоживслужба, Держстат, ВАКС, Вищий суд інтелектуальної власності, Держгеонадра, Держслужба морського і водного транспорту, Держенергоефективності, Держагенство туризму, Державіаслужба, ДАСУ, Агентство управління держборгом, Держфінмоніторинг, НАДС та інші).

«Водночас, нам доведеться відновити видатки на обслуговування державного боргу у сумі +14,9 млрд грн, тому що в серпні (після реєстрації законопроекту 11417) 24,5 млрд грн було спрямовано з обслуговування боргу на Резервний фонд Державного бюджету, про що я вже писала вище.

А також створити нову субвенцію для ОМС (+2 млрд грн) на харчування учнів початкових класів» - зазначила Підласа.

Вона додала, що ще одна важлива норма «комітетської версії» законопроекту 11417 – пропонується змінити принцип розподілу «військового ПДФО» на три місяці 2024 року: зараз лише 25% «військового ПДФО» іде в загальний фонд держбюджету, пропонується збільшити цю частку до 59%, а по спеціальному фонду залишити 41% і скасувати спрямування «військового ПДФО» на Мінстратегпром. Це збільшить ресурс бюджету для ЗСУ та інших військових на 11,2 млрд грн.

Автор: Наталя Мамченко

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