Верховна Рада схвалила збільшення видатків на оборону на 500 млрд грн

Верховна Рада 3 вересня прийняла в першому читанні законопроект Кабміну 11417 про збільшення видатків на оборону на 500 млрд.
У редакції, внесеній Кабміном, законопроект передбачає збільшення наступних видатків.
Додатково 185,8 млрд грн – на закупівлі та модернізації військової техніки та озброєння ЗСУ,
147,2 млрд грн – на ЗСУ,
48,2 млрд грн – Національній гвардії,
41,9 млрд грн – Державній прикордонній службі,
40,7 млрд грн – Державній спеціальній службі транспорту Міноборони,
15,2 млрд грн – Національній поліції,
7,5 млрд грн – ГУР МО,
5,1 млрд грн – СБУ,
2,8 млрд грн – ДСНС,
503 млн грн – СЗР,
258,3 млн грн – Держспецзв'язку,
138,7 млн грн – УДО.
Кошти будуть спрямовуватись на грошове забезпечення військових та на закупівлю військової та спеціальної техніки.
При цьому, як раніше повідомляла голова бюджетного комітету Ради Роксолана Підласа, військові можуть залишитися без зарплат вже у кінці вересня, якщо Верховна Рада не встигне додати на оборону 500 млрд грн і прийняти підвищення податків.
Водночас, парламент доопрацює законопроект про збільшення видатків до другого читання. Питання у тому, що якщо спочатку Кабмін шляхом підвищення податків прийняттям законопроекту 11416 сподівався отримати 125 млрд грн в 2024 році, то тепер ця сума скоротилася більш, ніж в 4 рази – до 30 млрд грн (законопроект 11416-д).
«Замість 125 млрд грн в 2024 році ми (можливо) отримаємо 30 млрд грн від підвищення податків. Водночас, потреби сектору безпеки і оборони, які забезпечуються лише внутрішніми надходженнями, залишаються на рівні майже 500 млрд грн» - зазначила голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа, пояснивши, які джерела покриття видатків пропонує Мінфін.
Так, вона порівняла урядовий проект про збільшення видатків 11417 і пропоновану «комітетську версію» (яку 2 вересня розглянув Комітет з питань бюджету):
Основні позиції скорочення видатків:
«Водночас, нам доведеться відновити видатки на обслуговування державного боргу у сумі +14,9 млрд грн, тому що в серпні (після реєстрації законопроекту 11417) 24,5 млрд грн було спрямовано з обслуговування боргу на Резервний фонд Державного бюджету, про що я вже писала вище.
А також створити нову субвенцію для ОМС (+2 млрд грн) на харчування учнів початкових класів» - зазначила Підласа.
Вона додала, що ще одна важлива норма «комітетської версії» законопроекту 11417 – пропонується змінити принцип розподілу «військового ПДФО» на три місяці 2024 року: зараз лише 25% «військового ПДФО» іде в загальний фонд держбюджету, пропонується збільшити цю частку до 59%, а по спеціальному фонду залишити 41% і скасувати спрямування «військового ПДФО» на Мінстратегпром. Це збільшить ресурс бюджету для ЗСУ та інших військових на 11,2 млрд грн.
Автор: Наталя Мамченко
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