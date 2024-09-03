Практика судів
  1. В Україні

Кабмін врегулював порядок оформлення документів та перевезення медичного канабісу

14:35, 3 вересня 2024
Створено вимоги для оформлення документів та умови для перевезення медичного канабісу.
Кабмін врегулював порядок оформлення документів та перевезення медичного канабісу
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як писала «Судово-юридична газета», 16 серпня набув чинності закон про легалізацію медичного канабісу. Україна долучилася до переліку провідних країн світу, де дозволено використання таких ліків.

Кабінет міністрів врегулював порядок оформлення документів та перевезення конопель для медичних цілей.

Так, Уряд 3 вересня зміни до постанови № 366 «Про затвердження Порядку перевезення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на території України та оформлення необхідних документів». Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук

«Створено нормативні умови для здійснення діяльності з перевезення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також конопель для медичних цілей, рослинної субстанції канабісу та вироблених (виготовлених) з них лікарських засобів на території України. Встановлено вимоги та визначено особливості перевезення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також конопель для медичних цілей, рослинної субстанції канабісу та вироблених (виготовлених) з них лікарських засобів на території України», — зазначив Мельничук.

Також визначено вимоги до порядку оформлення документів, необхідних для перевезення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також конопель для медичних цілей, рослинної субстанції канабісу та вироблених (виготовлених) з них лікарських засобів.

Як зазначається, зміни внесені з метою виконання вимог закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо державного регулювання обігу рослин роду коноплі (Cannabis) для використання у навчальних цілях, освітній, науковій та науково-технічній діяльності, виробництва наркотичних засобів, психотропних речовин та лікарських засобів з метою розширення доступу пацієнтів до необхідного лікування».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховна Рада схвалила законопроект про заборону мобілізації до 25 років, але лише за основу

До 25 років мобілізувати не будуть, а кого встигли мобілізувати – звільнять у запас – Верховна Рада прийняла законопроект в першому читанні.

Верховна Рада провалила голосування за підвищення податків, але повернеться до нього – вірогідно, разом з реформою митниці

Законопроект про підвищення податків можуть прийняти разом з реформою митниці.

Верховна Рада схвалила збільшення видатків на оборону на 500 млрд грн

Кошти мають піти на зарплати військовослужбовцям та інші видатки оборони.

Кабмін призначить аудиторів НАБУ найближчими днями, а саме Бюро чекає реформа

Голова Антикорупційного комітету Ради Анастасія Радіна очікує, що аудит НАБУ «представить суспільству детальні відповіді на питання, чому в НАБУ не спрацювали внутрішні запобіжники та які додаткові зміни потрібні».

Першого заступника директора НАБУ Гізо Углаву звільнено наказом Семена Кривоноса

Гізо Углава звільнений з НАБУ.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Володимир Зінкін
    Володимир Зінкін
    голова Таращанського районного суду Київської області
  • Андрій Шевчук
    Андрій Шевчук
    суддя Оболонського районного суду міста Києва