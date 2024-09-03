Кабмін врегулював порядок оформлення документів та перевезення медичного канабісу

Створено вимоги для оформлення документів та умови для перевезення медичного канабісу.

Як писала «Судово-юридична газета», 16 серпня набув чинності закон про легалізацію медичного канабісу. Україна долучилася до переліку провідних країн світу, де дозволено використання таких ліків.

Кабінет міністрів врегулював порядок оформлення документів та перевезення конопель для медичних цілей.

Так, Уряд 3 вересня зміни до постанови № 366 «Про затвердження Порядку перевезення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на території України та оформлення необхідних документів». Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук

«Створено нормативні умови для здійснення діяльності з перевезення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також конопель для медичних цілей, рослинної субстанції канабісу та вироблених (виготовлених) з них лікарських засобів на території України. Встановлено вимоги та визначено особливості перевезення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також конопель для медичних цілей, рослинної субстанції канабісу та вироблених (виготовлених) з них лікарських засобів на території України», — зазначив Мельничук.

Також визначено вимоги до порядку оформлення документів, необхідних для перевезення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також конопель для медичних цілей, рослинної субстанції канабісу та вироблених (виготовлених) з них лікарських засобів.

Як зазначається, зміни внесені з метою виконання вимог закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо державного регулювання обігу рослин роду коноплі (Cannabis) для використання у навчальних цілях, освітній, науковій та науково-технічній діяльності, виробництва наркотичних засобів, психотропних речовин та лікарських засобів з метою розширення доступу пацієнтів до необхідного лікування».

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