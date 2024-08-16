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В Україні набув чинності закон про легалізацію медичного канабісу

10:01, 16 серпня 2024
Відтепер в Україні дозволено обіг канабісу в медичних цілях.
В Україні набув чинності закон про легалізацію медичного канабісу
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Із 16 серпня в Україні набув чинності закон про легалізацію медичного канабісу.

«16 серпня вводиться в дію закон, який врегульовує обіг рослин роду коноплі в медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності», - повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

Як ми повідомляли, 15 лютого Президент Володимир Зеленський підписав закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо державного регулювання обігу рослин роду коноплі (Cannabis)» № 3528-IX.

Відтепер в Україні дозволено обіг канабісу в медичних цілях. Зокрема, відповідними препаратами дозволяється лікуватися військовослужбовцям, які страждають на ПТСР, мають тривожні розлади, а також пацієнтам з епілепсією, онкохворим і паліативним хворим, що страждають від хронічного болю.

Канабіс, його смола, екстракти й настоянки виключені з переліку особливо небезпечних речовин. Їхній обіг, який раніше був під забороною, тепер дозволений, але з певними обмеженнями.

Віднині також дозволяється культивування рослин роду коноплі для промислових цілей (за винятком виробництва та/або виготовлення наркотичних засобів і психотропних речовин). Умова, за якої таке культивування дозволене, – використання насіння, зібраного із сортів рослин, у висушеній соломі яких гранично допустимий вміст концентрації тетрагідроканнабінолу не перевищує 0,2%. З 16 лютого 2027 року гранично допустимий вміст концентрації тетрагідроканнабінолу у висушеній соломі конопель для промислових цілей має не перевищувати 0,3%.

Щоб забезпечувати вирощування медичного канабісу в Україні, розроблені Ліцензійні умови, які розгляне Кабмін. Також під ліцензійний контроль підпадатиме весь ланцюг обігу медичних конопель від імпорту або вирощування до відпуску пацієнту в аптеці.

Серед вимог до культивування рослин роду коноплі – вирощування в умовах закритого ґрунту; забезпечення цілодобового відеоспостереження з наданням безоплатного доступу до нього Нацполіції; дотримання належної практики культивування та збирання вихідної сировини рослинного походження (GACP).

Для культивування передбачено порядок придбання насіння рослин – воно повинно мати сертифікат якості та бути зареєстрованим в Державному реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні.

Лабораторні дослідження медичного канабісу на вміст ТГК будуть здійснюватися виключно в державних лабораторіях, а зразки рослин відбиратимуться за участю Національної поліції, що забезпечить чіткий державний контроль за недопущенням незаконного обігу наркотичних речовин.

Додатковими елементами контролю за обігом наркотичних речовин з боку держави є супровід державною охороною перевезень медичного канабісу та ліків з нього.

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