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Огляд судової практики КАС ВС щодо захисту права користування надрами в Україні

10:19, 16 серпня 2024
Огляд висвітлює усталену судову практику, сформовану в постановах Верховного Суду з 2019 року до червня 2024 року.
Огляд судової практики КАС ВС щодо захисту права користування надрами в Україні
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Верховний Суд оприлюднив огляд судової практики Касаційного адміністративного суду у складі ВС у справах щодо захисту права користування надрами в Україні.

Ключовими питаннями спорів у таких справах є захист і відновлення порушеного права суб’єктів господарювання на отримання в користування надр, продовження дії строку спеціальних дозволів на користування надрами, а також здійснення державного контролю і нагляду за дотриманням законодавства в цій сфері та припинення права користування надрами.

Огляд висвітлює усталену судову практику, сформовану в постановах Верховного Суду з 2019 року до червня 2024 року, і містить правові позиції, зокрема, про:

  • розподіл повноважень сільських і районних рад щодо надання в користування надр районного та місцевого значення;
  • обов’язок уповноважених органів ухвалити рішення за наслідками розгляду заяви надрокористувача;
  • підстави надання спеціального дозволу на користування надрами без проведення аукціону;
  • умови застосування принципу «мовчазної згоди» при продовженні строку дії спеціального дозволу на користування надрами;
  • обов’язок надрокористувачів отримати спеціальний дозвіл на користування надрами в разі виявлення даних про нові властивості, якість або кількість корисних копалин;
  • визначення розміру збору за продовження строку дії спеціальних дозволів на користування надрами;
  • обмеження для надрокористувачів у користуванні чи розпорядженні видобутими ними корисними копалинами;
  • вимоги до рішення суб’єкта владних повноважень щодо відмови в погодженні надання надр у користування;
  • визначення суб’єктів, уповноважених здійснювати державний контроль за геологічним вивченням надр та раціональним і ефективним їх використанням;
  • умови, за яких при проведенні контролюючим органом перевірки не вимагається подання надрокористувачем статистичної звітності;
  • підстави припинення права користування надрами;
  • припинення права користування надрами в разі неусунення надрокористувачем порушень, що стали підставою зупинення дії спеціального дозволу;
  • обрахування строку на звернення до суду з позовом у разі відмови уповноваженого представника підприємства, на якому проводилася перевірка, від отримання акта перевірки та припису тощо.

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