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Обзор судебной практики КАС ВС по защите права пользования недрами в Украине

10:19, 16 августа 2024
Обзор освещает установившуюся судебную практику, сформированную в постановлениях Верховного Суда с 2019 года по июнь 2024 года.
Обзор судебной практики КАС ВС по защите права пользования недрами в Украине
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Верховный Суд обнародовал обзор судебной практики Кассационного административного суда в составе ВС по защите права пользования недрами в Украине.

Ключевыми вопросами споров по таким делам является защита и восстановление нарушенного права субъектов хозяйствования на получение в пользование недр, продление срока специальных разрешений на пользование недрами, а также осуществление государственного контроля и надзора за соблюдением законодательства в этой сфере и прекращение права пользования недрами.

Обзор освещает установившуюся судебную практику, сформированную в постановлениях Верховного Суда с 2019 года по июнь 2024 года, и содержит правовые позиции, в частности, о:

  • распределение полномочий сельских и районных советов по предоставлению в пользование недр районного и местного значения;
  • обязанность уполномоченных органов принять решение по результатам рассмотрения заявления недропользователя;
  • основания предоставления специального разрешения на пользование недрами без проведения аукциона;
  • условия применения принципа «молчаливого согласия» при продлении срока действия специального разрешения на пользование недрами;
  • обязанность недропользователей получить специальное разрешение на пользование недрами в случае обнаружения данных о новых свойствах, качестве или количестве полезных ископаемых;
  • определение размера сбора за продление срока действия специальных разрешений на пользование недрами;
  • ограничение для недропользователей в пользовании или распоряжении добываемыми ими полезными ископаемыми;
  • требования к решению субъекта властных полномочий по отказу в согласовании предоставления недр в пользование;
  • определение субъектов, уполномоченных осуществлять государственный контроль за геологическим изучением недр и рациональным и эффективным их использованием;
  • условия, при которых при проведении контролирующим органом проверки не требуется представление недропользователем статистической отчетности;
  • основания прекращения права использования недрами;
  • прекращение права пользования недрами в случае неустранения недропользователем нарушений, послуживших основанием для остановки действия специального разрешения;
  • учет срока на обращение в суд с иском в случае отказа уполномоченного представителя предприятия, на котором проводилась проверка, от получения акта проверки и предписания и т.д.

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