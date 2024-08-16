Обзор судебной практики КАС ВС по защите права пользования недрами в Украине

Обзор освещает установившуюся судебную практику, сформированную в постановлениях Верховного Суда с 2019 года по июнь 2024 года.

Верховный Суд обнародовал обзор судебной практики Кассационного административного суда в составе ВС по защите права пользования недрами в Украине.

Ключевыми вопросами споров по таким делам является защита и восстановление нарушенного права субъектов хозяйствования на получение в пользование недр, продление срока специальных разрешений на пользование недрами, а также осуществление государственного контроля и надзора за соблюдением законодательства в этой сфере и прекращение права пользования недрами.

Обзор освещает установившуюся судебную практику, сформированную в постановлениях Верховного Суда с 2019 года по июнь 2024 года, и содержит правовые позиции, в частности, о:

распределение полномочий сельских и районных советов по предоставлению в пользование недр районного и местного значения;

обязанность уполномоченных органов принять решение по результатам рассмотрения заявления недропользователя;

основания предоставления специального разрешения на пользование недрами без проведения аукциона;

условия применения принципа «молчаливого согласия» при продлении срока действия специального разрешения на пользование недрами;

обязанность недропользователей получить специальное разрешение на пользование недрами в случае обнаружения данных о новых свойствах, качестве или количестве полезных ископаемых;

определение размера сбора за продление срока действия специальных разрешений на пользование недрами;

ограничение для недропользователей в пользовании или распоряжении добываемыми ими полезными ископаемыми;

требования к решению субъекта властных полномочий по отказу в согласовании предоставления недр в пользование;

определение субъектов, уполномоченных осуществлять государственный контроль за геологическим изучением недр и рациональным и эффективным их использованием;

условия, при которых при проведении контролирующим органом проверки не требуется представление недропользователем статистической отчетности;

основания прекращения права использования недрами;

прекращение права пользования недрами в случае неустранения недропользователем нарушений, послуживших основанием для остановки действия специального разрешения;

учет срока на обращение в суд с иском в случае отказа уполномоченного представителя предприятия, на котором проводилась проверка, от получения акта проверки и предписания и т.д.

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