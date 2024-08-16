В Швеции зафиксировали первый случай заражения оспой обезьян за пределами Африки

Накануне ВОЗ объявила чрезвычайную ситуацию из-за вспышки болезни в Африке.

В Швеции зарегистрировали первый случай инфицирования оспой обезьян (mpox). Об этом сообщает BBC.

Это первый случай обнаружения вируса за пределами Африки с начала новой вспышки эпидемии в сентябре 2023 года.

Указывается, что больной заразился во время поездки в Африку.

Как сообщалось, Всемирная организация здравоохранения 14 августа объявила глобальную чрезвычайную ситуацию в сфере здравоохранения из-за вспышки вируса в Африке.

В 13 странах Африки было зарегистрировано более 17 000 случаев заболевания оспой обезьян и более 500 смертей, согласно данным Африканского центра по контролю и профилактике заболеваний, который классифицирует вспышку как «событие с очень высоким уровнем риска». Наибольшее количество случаев – более 14 000 – зафиксировано в Конго, которое сообщило о 96% подтвержденных случаев этого месяца.

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