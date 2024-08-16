Канада разрешила использовать предоставленное Украине оружие на территории рф

Канада не имеет никаких географических ограничений по использованию военного оборудования, передаваемого Украине.

В Министерстве обороны Канады заявили, что Украина может свободно использовать переданные Канадой технические боевые средства на территории рф. Об этом сообщает CBC News.

Канада передала Украине восемь танков Leopard 2A4, несколько десятков бронированных машин боевой поддержки и сотни бронированных патрульных машин, а также несколько гаубиц М-777.

«Украинцы лучше всех знают, как защищать свою родину, и мы стремимся поддерживать их состоятельность», - заявила представитель канадского оборонного ведомства Андре-Анн Пулен.

«Канада не имеет никаких географических ограничений по использованию военного оборудования, которое мы передаем Украине», - добавила она.

Пулен подчеркнула, что канадская помощь всегда отвечает требованиям Договора о торговле оружием - международного соглашения, призванного снизить незаконные поставки оружия и нарушения прав человека.

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