Большинство освобожденных из плена украинских защитников продолжают службу в рядах Сил обороны, — Игорь Клименко

Для их социализации открываются центры реабилитации.

72% освобожденных из плена украинских бойцов продолжают службу в рядах Сил обороны. Для их социализации открываются центры реабилитации. Об этом заявил глава Министерства внутренних дел Игорь Клименко.

Клименко сообщил, что по заданию президента была проведена совместная межведомственная работа для того, чтобы создать понятный для граждан механизм процесса обмена военнопленными.

Процесс будет проходить также через ячейки социальных работников, которые будут работать в каждой воинской части Нацгвардии и Государственной пограничной службы.

Относительно реабилитации и социализации освобожденных из плена военнослужащих Клименко сказал: «72% наших Героев снова возвращаются в строй, мы должны все сделать для того, чтобы они социализировались. Для этого мы открываем центры реабилитации.

Глава МВД заверил, что военные, которые по состоянию здоровья не могут продолжать службу, тоже получают необходимую медицинскую и психологическую помощь.

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