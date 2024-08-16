Практика судів
  1. В Україні

Більшість звільнених з полону українських захисників продовжують службу у лавах Сил оборони, — Ігор Клименко

09:43, 16 серпня 2024
Для їхньої соціалізації відкриваються центри реабілітації.
Більшість звільнених з полону українських захисників продовжують службу у лавах Сил оборони, — Ігор Клименко
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

72% звільнених з полону українських бійців продовжують службу у лавах Сил оборони. Для їхньої соціалізації відкриваються центри реабілітації. Про це заявив очільник Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко.

Клименко повідомив, що за завданням президента була проведена спільна міжвідомча робота задля того, щоб створити зрозумілий для громадян механізм процесу обміну військовополоненими.

Процес відбуватиметься також через осередки соціальних працівників, які будуть працювати в кожній військовій частині Нацгвардії та Державної прикордонної служби.

Щодо реабілітації та соціалізації звільнених з полону військовослужбовців Клименко сказав: «72% наших Героїв знову повертаються у стрій, ми маємо все зробити для того, аби вони соціалізувалися. Для цього ми відкриваємо центри реабілітації».

Очільник МВС запевнив, що військові, які за станом здоров’я не можуть продовжувати службу, теж отримують необхідну медичну та психологічну допомогу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Президент вніс до Ради проект змін до Кримінального кодексу та КПК у зв’язку з ратифікацією Римського статуту

Володимир Зеленський зареєстрував у Верховній Раді законопроект про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів у зв’язку з ратифікацією Римського статуту Міжнародного кримінального суду.

Україна ратифікує Римський статут Міжнародного кримінального суду

В Офісі Президента повідомили, що Україна ратифікує Римський статут.

Суддя поскаржилася на тиск з боку СБУ та НАЗК у справі Романа Червінського

За суддею Кропивницького апеляційного суду стежать співробітники СБУ, а невідомі намагалися спалити судді будинок.

Володимир Зеленський вніс законопроект про виплати військовослужбовцям, які виконують завдання на території рф

Президент вніс законопроект, за яким воїни, які беруть участь у Курській операції, та братимуть участь в усіх інших на території рф, будуть отримувати всі виплати та преференції, які передбачені для передової.

Верховна Рада ухвалить закони про позбавлення нагород зрадників та про поводження з вогнепальною зброєю - Сергій Іонушас

Комітет правоохоронної діяльності після звернення Президента рекомендував прийняти законопроекти про позбавлення нагород зрадників та про поводження з вогнепальною зброєю.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Наталія Сакара
    Наталія Сакара
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Микола Ковтунович
    Микола Ковтунович
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Євген Сорочко
    Євген Сорочко
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду