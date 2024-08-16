Більшість звільнених з полону українських захисників продовжують службу у лавах Сил оборони, — Ігор Клименко

Для їхньої соціалізації відкриваються центри реабілітації.

72% звільнених з полону українських бійців продовжують службу у лавах Сил оборони. Для їхньої соціалізації відкриваються центри реабілітації. Про це заявив очільник Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко.

Клименко повідомив, що за завданням президента була проведена спільна міжвідомча робота задля того, щоб створити зрозумілий для громадян механізм процесу обміну військовополоненими.

Процес відбуватиметься також через осередки соціальних працівників, які будуть працювати в кожній військовій частині Нацгвардії та Державної прикордонної служби.

Щодо реабілітації та соціалізації звільнених з полону військовослужбовців Клименко сказав: «72% наших Героїв знову повертаються у стрій, ми маємо все зробити для того, аби вони соціалізувалися. Для цього ми відкриваємо центри реабілітації».

Очільник МВС запевнив, що військові, які за станом здоров’я не можуть продовжувати службу, теж отримують необхідну медичну та психологічну допомогу.

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