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Гоструда разъяснила особенности установления нормы продолжительности рабочего времени

09:25, 16 августа 2024
Норма продолжительности рабочего времени может быть разной в зависимости от графика работы работодателя, поэтому рассчитывается им самостоятельно.
Гоструда разъяснила особенности установления нормы продолжительности рабочего времени
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Юго-Восточное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда предоставило разъяснение относительно нормы продолжительности рабочего времени.

Статьей 50 КЗоТ предусмотрено, что нормальная продолжительность рабочего времени работников не может превышать 40 часов в неделю.

Предприятия и организации при заключении коллективного договора могут устанавливать меньшую норму продолжительности рабочего времени, чем это предусмотрено в части первой настоящей статьи.

Часть 2 ст. 52 КЗоТ отмечает, что на тех предприятиях, в учреждениях, организациях, где по характеру производства и условиям работы введение пятидневной рабочей недели нецелесообразно, устанавливается шестидневная рабочая неделя с одним выходным днем. При шестидневной рабочей неделе продолжительность ежедневной работы не может превышать 7 часов при недельной норме 40 часов, 6 часов при недельной норме 36 часов и 4 часа при недельной норме 24 часа.

Частью 2 ст. 53 КЗоТ предусмотрено, что в преддверии выходных дней продолжительность работы при шестидневной рабочей неделе не может превышать 5 часов.

Часть 1 ст. 67 КЗоТ предусматривает, что при пятидневной рабочей неделе работникам предоставляются два выходных дня в неделю, а при шестидневной рабочей неделе – один выходной день.

Основная заработная плата – вознаграждение за выполненную работу в соответствии с установленными нормами труда (нормы времени, выработки, обслуживания, должностные обязанности). Она устанавливается посредством тарифных ставок (окладов) и сдельных расценок для рабочих и должностных окладов для служащих. соответственно ч. 1 ст. 2 Закона Украины «Об оплате труда».

Действующим законодательством Украины не предусмотрено устанавливать единую норму продолжительности рабочего времени в месяц или год. Эта норма может быть отлична в зависимости от того, какая рабочая неделя установлена ​​на предприятии (пятидневная или шестидневная), какова продолжительность ежедневной работы, когда установлены выходные дни, а потому на предприятиях, в учреждениях и организациях решения по установлению нормы продолжительности рабочего времени на месяц или год принимается самостоятельно с соблюдением норм ст. 50-53, ст. 67 КЗоТ (разъяснение Минэкономики от 19.08.2021 «О расчете нормы продолжительности рабочего времени»).

Письма-разъяснения, размещенные на сайте Минэкономики, с определением нормы продолжительности рабочего времени на соответствующий год не регистрируются в Министерстве юстиции Украины в установленном порядке, а потому не являются нормативным актом. Они служат как рекомендации или, учитывая, что в них определены все нормообразующие факторы, как методическое пособие при расчете нормы продолжительности рабочего времени на месяц или год непосредственно на предприятии в учреждении, организации (письмо Минэкономики от 22.12.2023 №4706-05/70902 -09).

Таким образом, законодательством не установлена ​​единая норма продолжительности рабочего времени. Она может быть разной в зависимости от графика работы работодателя, поэтому рассчитывается им самостоятельно.

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