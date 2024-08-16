Кого Украина будет пытаться обменять из плена в первую очередь, — рассказал Кирилл Буданов

Особое внимание во время переговоров будет уделяться, в частности, женщинам, тяжелобольным и тяжелораненым.

Фото: rbc.ua

Начальник Главного управления разведки, руководитель Координационного штаба Кирилл Буданов рассказал, кого Украина будет пытаться обменять из плена в первую очередь.

Так, при Коордштабе будет создан Общественный совет, особое внимание во время переговоров будет уделяться, в частности, женщинам, тяжелобольным и тяжелораненым.

Буданов озвучил принципы, по которым будут проводиться переговоры об освобождении пленных: Украина в первую очередь требует возвращения тяжелобольных и тяжелораненых, а также женщин. Предпочтение будет отдаваться тем, кто дольше всего находится в плену.

«Мы будем также прилагать максимум усилий по возвращению гражданских пленников. В частности, находящихся в неволе с 2014 года. Особое внимание – защитникам Мариуполя и, в частности, защищавшим «Азовсталь». Также не будем забывать о крымских татарах», — рассказал глава ГУР.

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