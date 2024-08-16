Кого Україна буде намагатися обміняти з полону в першу чергу, — розповів Кирило Буданов

Особлива увага під час перемовин буде надаватися, зокрема, жінкам, важкохворим та важкопораненим.

Фото: rbc.ua

Начальник Головного управління розвідки, керівник Координаційного штабу Кирило Буданов розповів, кого Україна буде намагатися обміняти з полону в першу чергу.

Так, при Коордштабі буде створено Громадську раду, особлива увага під час перемовин буде надаватися, зокрема, жінкам, важкохворим та важкопораненим.

Буданов озвучив принципи, за якими будуть проводитися перемовини про звільнення полонених: Україна в першу чергу вимагає повернення важкохворих та важкопоранених, а також жінок. Перевага буде надаватися тим, хто найдовше перебуває у полоні.

«Ми будемо також докладати максимум зусиль для повернення цивільних бранців. Зокрема тих, хто перебуває в неволі з 2014 року. Особлива увага – захисникам Маріуполя і, зокрема, тим, хто захищав «Азовсталь». Також не будемо забувати про кримських татар», — розповів очільник ГУР.

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