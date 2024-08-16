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У США п’ятьом людям висунули обвинувачення через смерть зірки серіалу «Друзі» Метью Перрі

08:14, 16 серпня 2024
Учасники схеми намагалися заробити на проблемах Перрі зі зловживанням психотропними речовинами.
У США п’ятьом людям висунули обвинувачення через смерть зірки серіалу «Друзі» Метью Перрі
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У США правоохоронці пред'явили обвинувачення 5 особам у зв'язку зі смертю актора, зірки культового серіалу «Друзі» Меттью Перрі. Про це повідомляє ВВС.

Зокрема, обвинувачення висунули двом лікарям і особистому асистенту актора.

Як зазначила поліція, розслідування викрило «широку підпільну злочинну мережу» постачальників наркотиків, які розповсюджували велику кількість кетаміну.

За словами прокурора, обвинувачені «скористалися залежністю Перрі, щоб збагатитися».

Троє з них, включаючи помічника актора, вже визнали свою провину.

В обвинувальному акті, поданому до федерального суду, детально описана схема придбання наркотиків, яка, за словами прокурорів, в кінцевому підсумку призвела до смерті Меттью Перрі.

Прокурори заявили, що асистент Перрі працював з двома лікарями, щоб забезпечити актора кетаміном на суму понад 50 тисяч доларів за кілька тижнів до його смерті.

Офіційні особи стверджували, що учасники схеми намагалися заробити на проблемах Перрі зі зловживанням психотропними речовинами.

Крім того, на думку прокурорів, обвинувачені намагалися приховати свої злочини після смерті Перрі.

Нагадаємо, що 54-річний Меттью Перрі був знайдений мертвим у своєму будинку в Лос-Анджелесі. 

Пізніше стала відома причина смерті зірки серіалу «Друзі».

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