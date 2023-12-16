Стала відома причина смерті зірки серіалу «Друзі» Меттью Перрі

54-річний Меттью Перрі помер від «впливу кетаміну».

Зірка серіалу "Друзі", актор Меттью Перрі помер в результаті "гострого впливу кетаміну" і утоплення. Про це пише CNN.

"У крові актора було виявлено дуже високий рівень кетаміну, який привів до пригнічення дихання та серцево-судинних проблем. Це призвело до втрати свідомості та потоплення", - йдеться у повідомлені.

Як повідомляється, у звіті про розтин сказано, що актер проходив лікування кетаміном від депресії та тривоги.

Окрім кетаміну, серед факторів, що сприяли його смерті, вказані утоплення, ішемічна хвороба серця та вплив бупренорфіну (це препарат, що використовується для лікування розладів вживання опіоїдів).

Нагадаємо, що 54-річний Меттью Перрі був знайдений мертвим у своєму будинку в Лос-Анджелесі.

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