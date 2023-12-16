Стала известна причина смерти звезды сериала «Друзья» Мэттью Перри

54-летний Мэттью Перри умер от «воздействия кетамина».

Звезда сериала "Друзья", актер Мэттью Перри умер в результате "острого влияния кетамина" и утопления. Об этом пишет CNN.

"В крови актера был обнаружен очень высокий уровень кетамина, который привел к угнетению дыхания и сердечно-сосудистым проблемам. Это привело к потере сознания и потоплению", - говорится в сообщении.

Как сообщается, в отчете о вскрытии сказано, что актер проходил лечение кетамином от депрессии и тревоги.

Кроме кетамина, среди факторов, способствовавших его смерти, указаны утопление, ишемическая болезнь сердца и влияние бупренорфина (это препарат, используемый для лечения расстройств употребления опиоидов).

Напомним, что 54-летний Мэттью Перри был найден мертвым в своем доме в Лос-Анджелесе.

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