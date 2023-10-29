Актер сериала «Друзей» Мэтью Перри умер на 54-м году жизни

Звезду «Друзей» Мэттью Перри нашли мертвым в джакузи дома в Лос-Анджелесе.

Актер и звезда сериала "Друзья" Мэттью Перри был найден мертвым в своем доме в Лос-Анджелесе в субботу, в возрасте 54 лет, - сообщает LA Times.

Полиция получила вызов около 16:00, когда Мэттью Перри не отвечал на звонки. По информации правоохранителей, причину смерти пока не называют, поскольку расследование продолжается. Также указывают, что на месте происшествия наркотиков не обнаружено, и нет подозрений на неправомерную деятельность.

Сейчас смерть Мэттью Перри расследуется детективами отдела расследования ограблений и убийств полиции Лос-Анджелеса. Коронер округа Лос-Анджелес позже установит точную причину смерти.

"Мы опустошены смертью нашего дорогого друга Мэттью Перри", - говорится в заявлении The Times от Warner Bros. Television Group, которая выпустила "Друзей". "Мэттью был невероятно талантливым актером и неотъемлемой частью семьи Warner Bros. Television Group. Влияние его комедийного гения ощутил во всем мире, и его наследие будет жить в сердцах многих людей. Это неприятный день, и мы выражаем свою любовь его семье, его близким и всем его преданным поклонникам".

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