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Актор серіалу «Друзі» Метью Перрі помер на 54-му році життя

12:33, 29 жовтня 2023
Зірку «Друзів» Меттью Перрі знайшли мертвим в джакузі вдома в Лос-Анджелесі.
Актор серіалу «Друзі» Метью Перрі помер на 54-му році життя
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Актор та зірка серіалу «Друзі» Меттью Перрі був знайдений мертвим у своєму будинку в Лос-Анджелесі в суботу, у віці 54 років, – повідомляє LA Times.

Поліція отримала виклик близько 16:00, коли Меттью Перрі не відповідав на дзвінки. За інформацією правоохоронців, причину смерті наразі не називають, оскільки розслідування триває. Також вказують, що на місці події наркотиків не виявлено, і немає підозр на неправомірну діяльність.

Зараз смерть Меттью Перрі розслідується детективами відділу розслідування пограбувань і вбивств поліції Лос-Анджелеса. Коронер округу Лос-Анджелес пізніше встановить точну причину смерті.

«Ми спустошені смертю нашого дорогого друга Меттью Перрі», – йдеться в заяві The Times від Warner Bros. Television Group, яка випустила «Друзів». «Метью був неймовірно талановитим актором і невід’ємною частиною сім’ї Warner Bros. Television Group. Вплив його комедійного генія відчув у всьому світі, і його спадщина житиме в серцях багатьох людей. Це неприємний день, і ми висловлюємо свою любов його родині, його близьким і всім його відданим шанувальникам».

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