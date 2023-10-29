Партизани надали координати нового російського заводу з виробництва ракет

Партизанський рух викрив виробництво ракет на заводі у Челябінську.

Джерело фото: АТЕШ

У російському Челябінську партизани виявили новий завод, призначений для виробництва ракет, – повідомляє партизанський рух «АТЕШ».

За їх інформацією, на Челябінському ковальсько-пресовому заводі почали виготовляти ракети різних типів. Підприємство розвивається настільки швидко, що на ньому будуються нові цехи, а чисельність персоналу зросла з 10 до 17 тисяч осіб.

Крім того, партизани надали координати заводу: 55.118556370558025 градусів північної широти та 61.5045004989165 градусів східної довготи.

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