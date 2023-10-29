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Україна та США створили гібридні системи ППО

12:17, 29 жовтня 2023
США виробляють системи FrankenSAM, які поєднують передову західну зброю з елементами радянської епохи для України.
Україна та США створили гібридні системи ППО
Джерело фото: The New York Times
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Україна та Сполучені Штати Америки спільно розробили і впровадили нові гібридні системи протиповітряної оборони, які об'єднують передові ракети «земля-повітря» західного виробництва з переобладнаними радянськими пусковими установками, що знаходяться на озброєнні української армії. Про це повідомляє The New York Times.

За офіційними даними, ця ініціатива отримала назву «FrankenSAM» і передбачає поєднання радянських пускових установок, таких як «Бук», з американськими ракетами Sea Sparrow. Інший варіант цієї гібридної системи об'єднує радари радянського виробництва і американські ракети Sidewinder. Ці системи пройшли випробування на військових базах у Сполучених Штатах та будуть доставлені в Україну цієї осені.

Третій компонент «FrankenSAM» – ракетний комплекс Hawk, який був використаний на полі бою в Україні цього тижня. Високопоставлені чиновники оборони США називають цей проект «воскресінням», оскільки він відроджує ракети часів холодної війни.

«FrankenSAM» важливою мірою сприятиме заповненню незаповнених раніше прогалин у протиповітряній обороні України, і це визнається однією з найважливіших викликів, які стоять перед Україною на сучасному етапі.

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