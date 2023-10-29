Украина и США создали гибридные системы ПВО

США производят системы FrankenSAM, которые сочетают передовое западное оружие с элементами советской эпохи для Украины.

Источник фото: The New York Times

Украина и Соединенные Штаты Америки совместно разработали и внедрили новые гибридные системы противовоздушной обороны, которые объединяют передовые ракеты «земля-воздух» западного производства с переоборудованными советскими пусковыми установками, находящимися на вооружении украинской армии. Об этом сообщает The New York Times.

По официальным данным, эта инициатива получила название «FrankenSAM» и предусматривает сочетание советских пусковых установок, таких как «Бук», с американскими ракетами Sea Sparrow. Другой вариант этой гибридной системы объединяет радары советского производства и американские ракеты Sidewinder. Эти системы прошли испытания на военных базах в Соединенных Штатах и будут доставлены в Украину этой осенью.

Третий компонент «FrankenSAM» - ракетный комплекс Hawk, который был использован на поле боя в Украине на этой неделе. Высокопоставленные чиновники обороны США называют этот проект "воскрешением", поскольку он возрождает ракеты времен холодной войны.

«FrankenSAM» в важной степени будет способствовать заполнению незаполненных ранее пробелов в противовоздушной обороне Украины, и это признается одним из важнейших вызовов, стоящих перед Украиной на современном этапе.

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