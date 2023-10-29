Результаты встречи советников по нацбезопасности и внешней политике на Мальте: рассмотрены 5 пунктов «Формулы мира»

На Мальте обсудили имплементацию «Формулы мира» Президента Украины.

Источник фото: president.gov.ua

28 октября на Мальте состоялась третья встреча советников по вопросам национальной безопасности и советников по внешней политике по имплементации «Формулы мира» президента Владимира Зеленского и принципов восстановления мира в Украине. Участие в этом мероприятии приняли представители 66 стран и международных организаций. Об этом говорится на сайте Офиса президента Украины.

Эта встреча стала продолжением предыдущих консультаций, которые состоялись в Копенгагене (Дания) и Джидде (Саудовская Аравия) в текущем году. По словам главы Офиса Президента Украины Андрея Ермака, предварительные консультации на уровне советников позволили сформировать общее видение предпосылок наступления мира и безопасного послевоенного устройства мира.

В третьей встрече внимание было сосредоточено на пяти ключевых пунктах Формулы мира: "Ядерная и радиационная безопасность", "Продовольственная безопасность", "Энергетическая безопасность", "Освобождение всех пленных и депортированных лиц" и "Восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка".

В ходе встречи были рассмотрены конкретные планы реализации каждого из этих пунктов. В частности, были разработаны планы по ядерной и радиационной безопасности, продовольственной безопасности, энергетической безопасности, возвращению депортированных украинских детей, гражданских заложников и военнопленных, а также по соблюдению принципов Устава ООН и восстановлению территориальной целостности Украины и мирового порядка.

Эти планы предусматривают различные меры, направленные на обеспечение безопасности и восстановление мира в Украине и мире. Участники встречи подчеркнули важность соблюдения международного права и принципов Устава ООН в решении конфликтов.

По словам Андрея Ермака, архитектура, которая формируется на встречах такого формата, может стать универсальной структурой для обеспечения мира и справедливости не только в Украине, но и во всем мире.

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