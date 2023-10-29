Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Отнятие ребенка и возвращение его по прежнему месту жительства как способ защиты, - позиция Верховного Суда

Невыполнение одним из родителей судебного решения по определению места жительства ребенка является основанием для защиты путем предъявления иска об изъятии ребенка и возвращении его по прежнему месту жительства, - Верховный Суд.

Нацполиция будет осуществлять конвоирование подозреваемых и обвиняемых в суд, - Кабмин внес изменения

Нацполиция будет осуществлять конвоирование лиц, задержанных по подозрению в совершении уголовного правонарушения, взятых под стражу, обвиняемых или приговоренных к лишению свободы, а также охранять их в зале суда.

Свободные слушатели устроили дебош в судебном заседании и подрались с судебными охранниками и полицейскими

Неизвестные граждане пытались сорвать судебное заседание и смогли избежать наказания.

Дедушка купил внучку решение суда по ст. 130, но стал жертвой мошенников

Попытка спасти внука от лишения права на управление мотоциклом закончилась потерей денег.

В Украине могут значительно усилить уголовную ответственность за ношение, хранение и перевозку огнестрельного оружия без разрешения

Ношение, хранение, приобретение, перевозка или пересылка огнестрельного оружия, боевых припасов без предусмотренного законодательством разрешения и без цели сбыта предлагают наказывать лишением свободы на срок от 2 до 6 лет.

  1. В Украине

Результаты встречи советников по нацбезопасности и внешней политике на Мальте: рассмотрены 5 пунктов «Формулы мира»

11:33, 29 октября 2023
На Мальте обсудили имплементацию «Формулы мира» Президента Украины.
Результаты встречи советников по нацбезопасности и внешней политике на Мальте: рассмотрены 5 пунктов «Формулы мира»
Источник фото: president.gov.ua
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

28 октября на Мальте состоялась третья встреча советников по вопросам национальной безопасности и советников по внешней политике по имплементации «Формулы мира» президента Владимира Зеленского и принципов восстановления мира в Украине. Участие в этом мероприятии приняли представители 66 стран и международных организаций. Об этом говорится на сайте Офиса президента Украины.

Эта встреча стала продолжением предыдущих консультаций, которые состоялись в Копенгагене (Дания) и Джидде (Саудовская Аравия) в текущем году. По словам главы Офиса Президента Украины Андрея Ермака, предварительные консультации на уровне советников позволили сформировать общее видение предпосылок наступления мира и безопасного послевоенного устройства мира.

В третьей встрече внимание было сосредоточено на пяти ключевых пунктах Формулы мира: "Ядерная и радиационная безопасность", "Продовольственная безопасность", "Энергетическая безопасность", "Освобождение всех пленных и депортированных лиц" и "Восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка".

В ходе встречи были рассмотрены конкретные планы реализации каждого из этих пунктов. В частности, были разработаны планы по ядерной и радиационной безопасности, продовольственной безопасности, энергетической безопасности, возвращению депортированных украинских детей, гражданских заложников и военнопленных, а также по соблюдению принципов Устава ООН и восстановлению территориальной целостности Украины и мирового порядка.

Эти планы предусматривают различные меры, направленные на обеспечение безопасности и восстановление мира в Украине и мире. Участники встречи подчеркнули важность соблюдения международного права и принципов Устава ООН в решении конфликтов.

По словам Андрея Ермака, архитектура, которая формируется на встречах такого формата, может стать универсальной структурой для обеспечения мира и справедливости не только в Украине, но и во всем мире.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Руслан Стефанчук
    Руслан Стефанчук
    Голова Верховної Ради України
  • Ольга Кисильова
    Ольга Кисильова
    суддя Херсонського окружного адміністративного суду
  • Людмила Поліщук
    Людмила Поліщук
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду
  • Сергій Медвецький
    Сергій Медвецький
    голова Вінницького апеляційного суду