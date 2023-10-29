На Закарпатье водитель насмерть сбил велосипедиста и скрылся: полиция задержала виновника трагедии

Полиция Виноградова задержала водителя, который совершил смертельное ДТП с велосипедистом и скрылся.

Источник фото: Полиция Закарпатской области

На Закарпатье в поселке Вилок в Виноградовском районе произошло ДТП, в результате которого погиб 75-летний велосипедист. Полиция получила сообщение от медицинских работников, прибывших на место происшествия, и начала расследование, - сообщает полиция Закарпатской области.

По предварительным данным, водитель на неустановленном транспортном средстве двигался из села Тисобикень в направлении поселка Вилок Береговского района. Во время движения он совершил столкновение с велосипедистом, который двигался в противоположном направлении. После столкновения водитель покинул место происшествия и скрылся с места аварии.

Сотрудники полиции и отдела криминального анализа ГУНП в Закарпатской области установили личность водителя и разыскали его с помощью видеозаписей с камер видеонаблюдения. Виновник аварии идентифицирован как 49-летний житель села Новое Давыдково, который управлял грузовым автомобилем "Renault Master".

Полиция оперативно задержала подозреваемого в нарушении правил безопасности дорожного движения, что привело к смерти велосипедиста, и оставлении места происшествия. Транспортное средство водителя было арестовано.

В связи с этим инцидентом было начато уголовное производство согласно статьям 286 и 135 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения, что привело к смерти потерпевшего, и оставление в опасности, что привело к смерти человека.

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