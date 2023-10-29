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На Закарпатті водій на смерть збив велосипедиста та втік: поліція затримала винуватця трагедії

13:45, 29 жовтня 2023
Поліція Виноградова затримала водія, який скоїв смертельне ДТП з велосипедистом та втік.
На Закарпатті водій на смерть збив велосипедиста та втік: поліція затримала винуватця трагедії
Джерело фото: Поліція Закарпатської області
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На Закарпатті в селищі Вилок у Виноградівському районі сталася ДТП, внаслідок якого загинув 75-річний велосипедист. Поліція отримала повідомлення від медичних працівників, які прибули на місце події, та розпочала розслідування, – повідомляє поліція Закарпатської області.

За попередніми даними, водій на невстановленому транспортному засобі рухався з села Тисобикень в напрямку селища Вилок Берегівського району. Під час руху він скоїв зіткнення з велосипедистом, який рухався в протилежному напрямку. Після зіткнення водій покинув місце події та втік з місця аварії.

Співробітники поліції та відділу кримінального аналізу ГУНП в Закарпатській області встановили особу водія та розшукали його за допомогою відеозаписів з камер відеоспостереження. Винуватця аварії ідентифіковано як 49-річного жителя села Нове Давидково, який керував вантажним автомобілем «Renault Master».

Поліція оперативно затримала підозрюваного в порушенні правил безпеки дорожнього руху, що призвело до смерті велосипедиста, та залишенні місця події. Транспортний засіб водія було арештовано.

У зв'язку з цим інцидентом було розпочато кримінальне провадження згідно зі статтями 286 та 135 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до смерті потерпілого, та залишення в небезпеці, що призвело до смерті особи.

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