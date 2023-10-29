Кандидат на президентських виборах США Крісті закликав збільшити допомогу Україні

Крісті нагадав, що підтримка є обов’язком США після відмови України від ядерної зброї в обмін на гарантії територіальної цілісності.

Член Республіканської партії та можливий кандидат на президентських виборах 2024 року Крістофер Крісті виступив з закликом до Сполучених Штатів надавати більше допомоги Україні. Він підкреслив важливість виконання обіцянок, які США давали своїм партнерам і союзникам в інтерв’ю телеканалу Fox News.

За словами Крісті, Міністерство оборони Сполучених Штатів виділяє значну частину свого щорічного бюджету, а саме 5%, на військову допомогу Україні. Ця підтримка включає постачання військової техніки та зброї для українських збройних сил.

Крісті наголосив на важливості фінансування і зауважив, що воєнна допомога Україні є обов'язком Сполучених Штатів, який виник ще на початку 1990-х років, коли Україна відмовилася від ядерної зброї в обмін на гарантії територіальної цілісності.

«Україна тоді виконала свої зобов'язання, а ми маємо виконувати свої», – підкреслив Крісті.

Політик також наголосив, що невиконання обіцянок щодо військової допомоги може підірвати довіру інших союзників Сполучених Штатів, які можуть сумніватися в обіцянках Америки.

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