Кандидат на президентских выборах США Кристи призвал увеличить помощь Украине

Кристи напомнил, что поддержка является обязанностью США после отказа Украины от ядерного оружия в обмен на гарантии территориальной целостности.

Член Республиканской партии и возможный кандидат на президентских выборах 2024 года Кристофер Кристи выступил с призывом к Соединенным Штатам оказывать больше помощи Украине. Он подчеркнул важность выполнения обещаний, которые США давали своим партнерам и союзникам в интервью телеканалу Fox News.

По словам Кристи, Министерство обороны Соединенных Штатов выделяет значительную часть своего ежегодного бюджета, а именно 5%, на военную помощь Украине. Эта поддержка включает поставки военной техники и оружия для украинских вооруженных сил.

Кристи подчеркнул важность финансирования и отметил, что военная помощь Украине является обязанностью Соединенных Штатов, которая возникла еще в начале 1990-х годов, когда Украина отказалась от ядерного оружия в обмен на гарантии территориальной целостности.

«Украина тогда выполнила свои обязательства, а мы должны выполнять свои», - подчеркнул Кристи.

Политик также подчеркнул, что невыполнение обещаний по военной помощи может подорвать доверие других союзников Соединенных Штатов, которые могут сомневаться в обещаниях Америки.

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