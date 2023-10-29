Последствия непогоды: в Харьковской области обесточен 21 населенный пункт

В Харьковской области в результате непогоды повалены деревья, повреждены автомобили и пострадало здание поликлиники.

Источник фото: Харьковский городской совет

Сильная непогода в Харьковской области, привела к полному или частичному отключению электроснабжения в 21 населенном пункте. По данным председателя Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, природный катаклизм привел к тому, что около 6 500 потребителей оказались без света.

Сейчас специалисты из Харьковоблэнерго прилагают все усилия для скорейшего восстановления электроснабжения в пострадавших населенных пунктах.

Среди других последствий непогоды, которые зафиксированы на территории области, стоит отметить поваленные около 17 деревьев, которые непогода отправилась в пределах населенных пунктов, а также поврежденные автомобили. Ветром также повреждены крыши трех многоэтажных домов. Кроме того, в Харькове пострадало здание поликлиники в результате непогоды.

Специалисты продолжают восстановительные работы и оказывают необходимую помощь там, где это необходимо.

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