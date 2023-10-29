Во Львовской области неизвестные совершили нападение на Тищенко – нардеп

Тищенко пока воздерживается от комментариев относительно инцидента.

Во Львовской области произошло нападение на скандального народного депутата Николая Тищенко.

Об инциденте сообщил его коллега из Верховной Рады от партии "Европейская солидарность" Алексей Гочнаренко. По его информации, Николай Тищенко уже обратился в полицию с заявлением о факте нападения на него.

"Во Львовской области напали на Николая Тищенко. Тот подал заявление в полицию", - сказал народный избранник.

Сам Тищенко пока воздерживается от комментариев относительно происшествия.

По данным журналистов Фокус, неизвестный мужчина нанес удар Николаю Тищенко кулаком в область шеи и угрожал физической расправой. По их словам, инцидент произошел в поселке Брюховичи.

Специалисты правоохранительных органов занимаются расследованием этого инцидента для установления обстоятельств нападения и привлечения виновных к ответственности.

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