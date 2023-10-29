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  1. В Україні

На Львівщині невідомі скоїли напад на Тищенка – нардеп

10:07, 29 жовтня 2023
Тищенко поки утримується від коментарів щодо інциденту.
На Львівщині невідомі скоїли напад на Тищенка – нардеп
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У Львівській області стався напад на скандального народного депутата Миколу Тищенка.

Про інцидент повідомив його колега з Верховної Ради від партії «Європейська солідарність» Олексій Гочнаренко. За його інформацією, Микола Тищенко вже звернувся до поліції з заявою про факт нападу на нього.

«У Львівській області напали на Миколу Тищенко. Той подав заяву в поліцію», – сказав народний обранець.

Сам Тищенко наразі утримується від коментарів щодо події.

За даними журналістів Фокус, невідомий чоловік наніс удар Миколі Тищенку кулаком в область шиї та погрожував фізичною розправою. За їхніми словами, інцидент стався в селищі Брюховичі.

Спеціалісти правоохоронних органів займаються розслідуванням цього інциденту для встановлення обставин нападу та залучення винних до відповідальності.

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