Як шахраї наживаються на шукачах роботи через WhatsApp: викрито масштабну схему

Шахраї через WhatsApp знаходять потенційних жертв в пошуках роботи та через електронні гаманці ошукують людей.

Джерело фото: BBC

Шахраї в WhatsApp використовують масштабну аферу, внаслідок якої тисячі осіб, які шукають роботу, втратили до близько 100 мільйонів євро. Аферисти представляються як представники відомих рекрутингових компаній, таких як Reed, Hays і Adecco, та використовують електронні гаманці для ошукування потенційних жертв. Про це йдеться в розслідуванні Euronews.

Спеціалісти з JobsAware вважають, що лише 5% жертв звертаються за допомогою, але це все одно становить значну кількість, адже тільки в Британії принаймні одна людина на день стає жертвою цієї афери. Регулятор OFCOM Великої Британії підрахував, що практично кожен третій мешканець країни стикався з підробленими оголошеннями про вакансії.

Слід вказати, що ця афера виходить за межі Великої Британії, оскільки фахівці отримували скарги із Філіппін, інших країн Азії, Австралії та США. Здійснюючи атаки, зловмисники націлені передусім на країни, де високий рівень володіння англійською мовою та високий середній рівень доходів населення.

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