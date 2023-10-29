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КЦС ВС висловив позицію щодо права на витребування майна у добросовісного набувача

Верховний Суд зробив висновок, чи можна витребувати квартиру у набувача, якщо майно було набуте ним безвідплатно у особи, яка не мала права його відчужувати.

Коли у спадкоємця є додатковий строк для прийняття спадщини, - позиція Верховного Суду

Суди нижчестоящих інстанцій вважали, що не може бути визнано поважною причиною пропуску строку для прийняття спадщини юридичну необізнаність позивача щодо строку, порядку прийняття спадщини, наявності спадкового майна, але Верховний Суд вирішив інакше.

Обвинувачений влаштував безлад в засіданні та пообіцяв розправитися з суддею

Суддя повідомила про загрозу своєму життю та здоров’ю.

Відібрання дитини і повернення її за попереднім місцем проживання як спосіб захисту, - позиція Верховного Суду

Невиконання одним з батьків судового рішення щодо визначення місця проживання дитини є підставою для захисту шляхом пред’явлення позову про відібрання дитини і повернення її за попереднім місцем проживання, - Верховний Суд.

Нацполіція здійснюватиме конвоювання підозрюваних і обвинувачених до суду, - Кабмін вніс зміни

Нацполіція здійснюватиме конвоювання осіб, затриманих за підозрою в учиненні кримінального правопорушення, узятих під варту, обвинувачених або засуджених до позбавлення волі, а також охоронятиме їх у залі суду.

  1. У світі

Як шахраї наживаються на шукачах роботи через WhatsApp: викрито масштабну схему

14:13, 29 жовтня 2023
Шахраї через WhatsApp знаходять потенційних жертв в пошуках роботи та через електронні гаманці ошукують людей.
Як шахраї наживаються на шукачах роботи через WhatsApp: викрито масштабну схему
Джерело фото: BBC
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Шахраї в WhatsApp використовують масштабну аферу, внаслідок якої тисячі осіб, які шукають роботу, втратили  до близько 100 мільйонів євро. Аферисти представляються як представники відомих рекрутингових компаній, таких як Reed, Hays і Adecco, та використовують електронні гаманці для ошукування потенційних жертв. Про це йдеться в розслідуванні Euronews.

Спеціалісти з JobsAware вважають, що лише 5% жертв звертаються за допомогою, але це все одно становить значну кількість, адже тільки в Британії принаймні одна людина на день стає жертвою цієї афери. Регулятор OFCOM Великої Британії підрахував, що практично кожен третій мешканець країни стикався з підробленими оголошеннями про вакансії.

Слід вказати, що ця афера виходить за межі Великої Британії, оскільки фахівці отримували скарги із Філіппін, інших країн Азії, Австралії та США. Здійснюючи атаки, зловмисники націлені передусім на країни, де високий рівень володіння англійською мовою та високий середній рівень доходів населення.

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