росія почала використовувати нову версію ударного дрона: в чому загроза

Дрон-камікадзе «Ланцет» автономно ідентифікує цілі.

Джерело фото: zala-aero.com

Російські війська розпочали застосовувати покращену версію безпілотника-камікадзе «Ланцет», що має можливість самостійно виявляти цілі. Вже з 21 жовтня російські війська впроваджують новий безпілотник «Изделие-53». Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

За наданими джерелами, Безпілотники «Изделие-53» володіють автоматичною системою наведення, яка здатна розрізняти різні типи цілей, що підвищує ефективність ударів. Наразі їх використовують російські війська для тестувань та випробувань масових координованих атак. Інформація також свідчить, що 24 жовтня російські війська можливо застосували нові безпілотники «Италмас» (відомі також як «Изделие-54») під час атаки на Київську область.

Раніше було зазначено, що значна кількість таких ударних безпілотників може допомогти російським військам подолати українську протиповітряну оборону, хоча обсяг корисного навантаження «Изделие-53» від трьох до п'яти кілограмів, що може бути недостатнім для значного пошкодження важливих військових об'єктів.

Підписуйтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.