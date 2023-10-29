Ілон Маск дав співробітникам X один рік на введення фінансових послуг

Маск хоче перетворити платформу X на «додаток для всього».

Ілон Маск виступив з амбітним планом зробити свою компанію X (колишній Twitter) центром фінансового світу для користувачів. Він сподівається, що нові функції будуть реалізовані до кінця 2024 року, і наголосив, що це буде «потужне» покращення фінансового життя людей, – повідомляє The Verge.

«Коли я говорю про платежі, я насправді маю на увазі все фінансове життя людини», – зауважив Маск під час зустрічі із співробітниками X. «Це буде на нашій платформі. Гроші, цінні папери або що завгодно. Тобто, це не просто відправити 20 доларів моєму другові. Я говорю про те, що вам не знадобиться банківський рахунок».

Генеральний директор X Лінда Яккаріно заявила, що компанія бачить це як «повноцінну можливість» у 2024 році і висловила впевненість, що ця ініціатива буде успішно реалізована до кінця наступного року.

Зараз X працює над отриманням ліцензій для грошових переказів по всій території США, щоб надавати різноманітні фінансові послуги. Маск виразив надію на отримання інших необхідних ліцензій протягом «наступних кількох місяців».

Нещодавно Маск перейменував свій акаунт в Twitter на X.com, на честь свого колишнього онлайн-банку X.com, який пізніше став частиною PayPal. Він вже розмірковував про запуск платформи, яка пропонуватиме високоприбуткові рахунки на грошовому ринку, дебетові картки, чеки та послуги кредитування, щоб дозволити користувачам «відправляти гроші в будь-яку точку світу миттєво і в режимі реального часу».

Ця ініціатива по перетворенню X в потужний фінансовий хаб також пов'язана з Масковою метою перетворити X в «додаток для всього», який надає доступ до різних послуг і можливостей, подібних до китайського WeChat. Проте, на шляху до цієї мети стоять серйозні виклики, зокрема переконання людей у безпеці та користі від використання платформи X для всіх їхніх фінансових потреб.

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