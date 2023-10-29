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  1. У світі

Колишній віце-президент США Майк Пенс відмовився від перегонів на посаду президента

09:20, 29 жовтня 2023
«Зараз не мій час» – Майк Пенс вийшов зі змагань на пост президента від Республіканської партії США.
Колишній віце-президент США Майк Пенс відмовився від перегонів на посаду президента
Джерело фото: Getty Images
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Колишній віце-президент США Майк Пенс заявив, що відмовляється від своєї кандидатури на пост президента від Республіканської партії, завершивши свою кампанію за Білий дім. Причиною такого кроку стала складність збору фінансів та отримання популярності в опитуваннях громадської думки, – повідомляє АР.

«Мені стало зрозуміло: зараз не мій час» – сказав Пенс на щорічному зібранні Республіканської єврейської коаліції в Лас-Вегасі. «Тож після довгих молитов і роздумів я вирішив призупинити свою президентську кампанію з сьогоднішнього дня».

Несподівана відмова від президентської кампанії розчарувала деяких прихильників Пенса, присутніх на заході. Проте, він виклав свої міркування перед аудиторією, яка з подивом реагувала на оголошення та неодноразово вітала його стоячи.

Пенс став першим видатним кандидатом, який відмовився від участі в перегонах, де його колишній бос і суперник, екс-президент США Дональд Трамп, теж бореться за право висунення своєї кандидатури. Ця ситуація підкреслює, наскільки Трамп вплинув на трансформацію Республіканської партії. Пенса, як колишнього віце-президента, зазвичай розглядали як серйозного конкурента на праймеріз, але йому важко було знайти стабільну підтримку в обраному ним напрямку.

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