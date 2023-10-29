Як оформити субсидію у «Дії»: інструкція

Подати заяву на отримання субсидії можна у застосунку «Дія».

Оформлення субсидії в Україні стало ще простіше завдяки застосунку «Дія». Для цього потрібно виконати кілька нескладних кроків:

Авторизуйтесь у застосунку «Дія». Ви можете авторизуватися за допомогою електронного підпису або BankID.

Виберіть в меню «Послуги» розділ «Пенсії, пільги та допомога».

Оберіть пункт «Заява на призначення житлових субсидій в електронній формі».

Заповніть заяву на субсидію. У заяві вкажіть адресу, за якою ви хочете отримати субсидію, і вкажіть, чи маєте ви заборгованість за комунальні послуги. Потім виберіть, на які саме житлово-комунальні послуги вам потрібна пільга (ви можете обрати кілька послуг). Крім того, у заяві вкажіть номер особового рахунку та назву організації, яка надає послугу, чи є лічильники. Також вам потрібно внести інформацію про доходи всіх членів вашого домогосподарства, які фактично проживають за зазначеною адресою, окрім тих, інформація про яких є в державних реєстрах.

Виберіть спосіб отримання субсидії: на банківську картку чи на відділення Укрпошти.

При необхідності завантажте скани або фото документів для додаткової інформації, таких як довідка про доходи, інформація про які відсутня в податковій та Пенсійному фонді, договір оренди квартири та інші документи.

Перевірте правильність введених даних, поставте електронний підпис і надішліть заяву.

Заява автоматично надійде до органів соціального захисту, які призначають субсидії. Якщо знадобляться додаткові дані, вам прийде сповіщення.

Заяву будуть розглядати протягом місяця.

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