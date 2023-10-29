Как оформить субсидию в «Дії»: инструкция

Подать заявление на получение субсидии можно в приложении «Дія».

Оформление субсидии в Украине стало еще проще благодаря приложению «Дія». Для этого нужно выполнить несколько несложных шагов:

- Авторизуйтесь в приложении «Дія». Вы можете авторизоваться с помощью электронной подписи или BankID.

- Выберите в меню «Услуги» раздел «Пенсии, льготы и помощь».

- Выберите пункт «Заявление на назначение жилищных субсидий в электронной форме».

- Заполните заявление на субсидию. В заявлении укажите адрес, по которому вы хотите получить субсидию, и укажите, имеете ли вы задолженность за коммунальные услуги. Затем выберите, на какие именно жилищно-коммунальные услуги вам нужна льгота (вы можете выбрать несколько услуг). Кроме того, в заявлении укажите номер лицевого счета и название организации, которая предоставляет услугу, есть ли счетчики. Также вам нужно внести информацию о доходах всех членов вашего домохозяйства, которые фактически проживают по указанному адресу, кроме тех, информация о которых есть в государственных реестрах.

- Выберите способ получения субсидии: на банковскую карту или на отделение Укрпочты.

- При необходимости загрузите сканы или фото документов для дополнительной информации, таких как справка о доходах, информация о которых отсутствует в налоговой и Пенсионном фонде, договор аренды квартиры и другие документы.

- Проверьте правильность введенных данных, поставьте электронную подпись и отправьте заявление.

Заявление автоматически поступит в органы социальной защиты, которые назначают субсидии. Если понадобятся дополнительные данные, вам придет оповещение.

Заявление будут рассматривать в течение месяца.

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