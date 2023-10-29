Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
КГС ВС высказал позицию относительно права на истребование имущества у добросовестного приобретателя

Верховный Суд заключил, можно ли истребовать квартиру у приобретателя, если имущество было приобретено им безвозмездно у лица, не имеющего права его отчуждать.

Когда у наследника есть дополнительный срок для принятия наследства, - позиция Верховного Суда

Суды нижестоящих инстанций считали, что нельзя признать уважительной причиной пропуска срока для принятия наследства юридическую неосведомленность истца о сроке, порядке принятия наследства, наличии наследственного имущества, но Верховный Суд решил иначе.

Обвиняемый устроил беспорядок в заседании и пообещал расправиться с судьей

Судья сообщила об угрозе своей жизни и здоровью.

Отнятие ребенка и возвращение его по прежнему месту жительства как способ защиты, - позиция Верховного Суда

Невыполнение одним из родителей судебного решения по определению места жительства ребенка является основанием для защиты путем предъявления иска об изъятии ребенка и возвращении его по прежнему месту жительства, - Верховный Суд.

Нацполиция будет осуществлять конвоирование подозреваемых и обвиняемых в суд, - Кабмин внес изменения

Нацполиция будет осуществлять конвоирование лиц, задержанных по подозрению в совершении уголовного правонарушения, взятых под стражу, обвиняемых или приговоренных к лишению свободы, а также охранять их в зале суда.

  1. В Украине
  2. / Общество

Как оформить субсидию в «Дії»: инструкция

14:31, 29 октября 2023
Подать заявление на получение субсидии можно в приложении «Дія».
Как оформить субсидию в «Дії»: инструкция
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Оформление субсидии в Украине стало еще проще благодаря приложению «Дія». Для этого нужно выполнить несколько несложных шагов:

- Авторизуйтесь в приложении «Дія». Вы можете авторизоваться с помощью электронной подписи или BankID.

- Выберите в меню «Услуги» раздел «Пенсии, льготы и помощь».

- Выберите пункт «Заявление на назначение жилищных субсидий в электронной форме».

- Заполните заявление на субсидию. В заявлении укажите адрес, по которому вы хотите получить субсидию, и укажите, имеете ли вы задолженность за коммунальные услуги. Затем выберите, на какие именно жилищно-коммунальные услуги вам нужна льгота (вы можете выбрать несколько услуг). Кроме того, в заявлении укажите номер лицевого счета и название организации, которая предоставляет услугу, есть ли счетчики. Также вам нужно внести информацию о доходах всех членов вашего домохозяйства, которые фактически проживают по указанному адресу, кроме тех, информация о которых есть в государственных реестрах.

- Выберите способ получения субсидии: на банковскую карту или на отделение Укрпочты.

- При необходимости загрузите сканы или фото документов для дополнительной информации, таких как справка о доходах, информация о которых отсутствует в налоговой и Пенсионном фонде, договор аренды квартиры и другие документы.

- Проверьте правильность введенных данных, поставьте электронную подпись и отправьте заявление.

Заявление автоматически поступит в органы социальной защиты, которые назначают субсидии. Если понадобятся дополнительные данные, вам придет оповещение.

Заявление будут рассматривать в течение месяца.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Руслан Стефанчук
    Руслан Стефанчук
    Голова Верховної Ради України
  • Ольга Кисильова
    Ольга Кисильова
    суддя Херсонського окружного адміністративного суду
  • Людмила Поліщук
    Людмила Поліщук
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду
  • Сергій Медвецький
    Сергій Медвецький
    голова Вінницького апеляційного суду