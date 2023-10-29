29 октября: какой сегодня праздник и главные события

Сегодня отмечают День автомобилиста и дорожника и День работников службы вневедомственной охраны МВД.

Сегодня, 29 октября, в Украине отмечают несколько важных событий: День работников службы вневедомственной охраны МВД, День автомобилиста и дорожника, Международный день псориаза и Всемирный день борьбы с инсультом. Кроме того, сегодня в Турции празднуют День Республики.

Для верующих этот день также имеет особое значение, поскольку он приурочен к памяти святой Анастасии Римлянки. В этот день важно соблюдать некоторые запреты:

Запрещено выражать злословие, кричать и оскорблять других, рекомендуется сохранять спокойствие и доброжелательность.

Не стоит смотреть в зеркало до рассвета, верится, что это может привести к несчастью.

Рекомендуется воздержаться от тяжелого физического труда, поскольку этот день благоприятен для отдыха и релаксации.

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