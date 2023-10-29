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Свободные слушатели устроили дебош в судебном заседании и подрались с судебными охранниками и полицейскими

Неизвестные граждане пытались сорвать судебное заседание и смогли избежать наказания.

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Попытка спасти внука от лишения права на управление мотоциклом закончилась потерей денег.

В Украине могут значительно усилить уголовную ответственность за ношение, хранение и перевозку огнестрельного оружия без разрешения

Ношение, хранение, приобретение, перевозка или пересылка огнестрельного оружия, боевых припасов без предусмотренного законодательством разрешения и без цели сбыта предлагают наказывать лишением свободы на срок от 2 до 6 лет.

Управление Пенсионного фонда обжаловало штраф 50 тысяч грн на руководителя ГУ ПФУ за неисполнение решения суда, – что решил Верховный Суд

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  1. В Украине

29 октября: какой сегодня праздник и главные события

09:40, 29 октября 2023
Сегодня отмечают День автомобилиста и дорожника и День работников службы вневедомственной охраны МВД.
29 октября: какой сегодня праздник и главные события
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Сегодня, 29 октября, в Украине отмечают несколько важных событий: День работников службы вневедомственной охраны МВД, День автомобилиста и дорожника, Международный день псориаза и Всемирный день борьбы с инсультом. Кроме того, сегодня в Турции празднуют День Республики.

Для верующих этот день также имеет особое значение, поскольку он приурочен к памяти святой Анастасии Римлянки. В этот день важно соблюдать некоторые запреты:

  • Запрещено выражать злословие, кричать и оскорблять других, рекомендуется сохранять спокойствие и доброжелательность.
  • Не стоит смотреть в зеркало до рассвета, верится, что это может привести к несчастью.
  • Рекомендуется воздержаться от тяжелого физического труда, поскольку этот день благоприятен для отдыха и релаксации.

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