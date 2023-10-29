Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Дедушка купил внучку решение суда по ст. 130, но стал жертвой мошенников

Попытка спасти внука от лишения права на управление мотоциклом закончилась потерей денег.

В Украине могут значительно усилить уголовную ответственность за ношение, хранение и перевозку огнестрельного оружия без разрешения

Ношение, хранение, приобретение, перевозка или пересылка огнестрельного оружия, боевых припасов без предусмотренного законодательством разрешения и без цели сбыта предлагают наказывать лишением свободы на срок от 2 до 6 лет.

Управление Пенсионного фонда обжаловало штраф 50 тысяч грн на руководителя ГУ ПФУ за неисполнение решения суда, – что решил Верховный Суд

Порядок привлечения к ответственности в виде штрафа руководителя управления Пенсионного фонду за неисполнение судебного решения, – позиция Верховного Суда.

Ребенок с 14 лет сам может обратиться в суд за взысканием алиментов с родителей, которые не могут достичь согласия, - позиция Верховного Суда

Поскольку родители не могли достичь согласия по взысканию алиментов на содержание дочери, и последняя намерена проживать отдельно в общежитии по месту обучения, она просила суд взыскать алименты с родителей в свою пользу в твердой денежной сумме с каждого.

Разрешая спор о разделе имущества супругов, суд должен рассмотреть возможность осуществить его без определения денежной компенсации, или с определением в минимальном размере, - Верховный Суд

Верховный Суд высказался относительно принципов раздела совместного имущества супругов.

  1. В Украине

В последнее воскресенье октября Украина перешла на зимнее время

08:12, 29 октября 2023
Сегодня в Украине часы перевели на один час назад.
В последнее воскресенье октября Украина перешла на зимнее время
Источник фото: newch.tv
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Сегодня, 29 октября, в 04:00 утра часы были переведены на один час назад, отметив начало зимнего периода.

«Укрзализныця» сообщает, что внесла необходимые изменения в расписания поездов, учитывая переход на зимнее время, поэтому время отправления и прибытия поездов 29 октября указывается с учетом указанных изменений. Это позволяет пассажирам точно планировать свои путешествия и быть уверенными во времени отправления и прибытия.

Многие современные устройства, такие как компьютеры, планшеты, смартфоны и умные часы, автоматически адаптируются к новому времени, выполняя изменения без дополнительного вмешательства пользователя. Однако владельцам механических часов и отдельных автомобильных часов следует помнить о необходимости ручной настройки.

Если планах на 29 октября предполагается путешествие, то не забудьте проверить и настроить время на своих часах, чтобы быть синхронизированными с изменениями во времени.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Руслан Стефанчук
    Руслан Стефанчук
    Голова Верховної Ради України
  • Ольга Кисильова
    Ольга Кисильова
    суддя Херсонського окружного адміністративного суду
  • Людмила Поліщук
    Людмила Поліщук
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду
  • Сергій Медвецький
    Сергій Медвецький
    голова Вінницького апеляційного суду