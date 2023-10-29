В останню неділю жовтня Україна перейшла на зимовий час

Сьогодні в Україні годинники перевели на одну годину назад.

Джерело фото: newch.tv

Сьогодні, 29 жовтня, о 04:00 ранку годинники були переведені на одну годину назад, відзначивши початок зимового періоду.

«Укрзалізниця» повідомляє, що внесла необхідні зміни в розклади поїздів, враховуючи перехід на зимовий час, тому час відправлення та прибуття поїздів 29 жовтня вказується з урахуванням зазначених змін. Це дозволяє пасажирам точно планувати свої подорожі та бути впевненими в часі відправлення та прибуття.

Багато сучасних пристроїв, таких як комп'ютери, планшети, смартфони та розумні годинники, автоматично адаптуються до нового часу, виконуючи зміни без додаткового втручання користувача. Проте власникам механічних годинників та окремих автомобільних годинників слід пам'ятати про необхідність ручного налаштування.

Якщо планах на 29 жовтня передбачається подорож, то не забудьте перевірити та налаштувати час на своєму годиннику, щоб бути синхронізованими із змінами у часі.

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