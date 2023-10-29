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Носіння, зберігання, придбання, перевезення чи пересилання вогнепальної зброї, бойових припасів без передбаченого законодавством дозволу і без мети збуту пропонують карати позбавленням волі на строк від 2 до 6 років.

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Порядок притягнення до відповідальності у вигляді штрафу керівника управління Пенсійного фонду за невиконання судового рішення, – позиція Верховного Суду.

Дитина з 14 років сама може звернутися до суду за стягненням аліментів з батьків, які не можуть досягнути згоди, - позиція Верховного Суду

Оскільки батьки не могли досягнути згоди щодо стягнення аліментів на утримання дочки, і остання мала намір проживати окремо у гуртожитку за місцем навчання, вона просила суд стягнути аліменти з батьків на свою користь у твердій грошовій сумі з кожного.

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Верховний Суд висловився стосовно принципів поділу спільного сумісного майна подружжя.

  1. В Україні

У Києві жінка викинулася з 4-го поверху: подробиці

08:30, 29 жовтня 2023
У Києві на Позняках жінка випала з віна багатоповерхівки і, на щастя, вижила.
У Києві жінка викинулася з 4-го поверху: подробиці
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У Києві в суботу ввечері, 28 жовтня, жінка вистрибнула з багатоповерхового будинку, розташованого у районі Позняки. За повідомленнями місцевих новинних пабліків у Telegram, жінка вижила, але отримала серйозні травми.

Незважаючи на небезпеку вистрибнути з такої висоти, їй пощастило вціліти, але вона травмувалася в результаті падіння. Природа отриманих травм не була критичної, але жінка потребувала медичної допомоги.

Місцеві правоохоронні органи і служби рятування долучилися до події для надання допомоги та встановлення подальших обставин інциденту.

Раніше в Оболонському районі столиці хлопець вистрибнув з балкону 13-го поверху житлового будинку.

У Києві врятували чоловіка, який хотів вчинити самогубство на мосту «Закоханих».

Додамо, що у столиці двоє молодих людей випали із вікна.

Крім того, у Києві нове самогубство підлітків: дві дівчини вистрибнули з даху недобудови.

Також у Києві 12-річна дівчинка випала з вікна 22 поверху.

Нагадаємо, у столиці стався шостий дитячий суїцид: із вікна багатоповерхівки вистрибнув хлопець.

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