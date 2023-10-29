У Києві жінка викинулася з 4-го поверху: подробиці

У Києві в суботу ввечері, 28 жовтня, жінка вистрибнула з багатоповерхового будинку, розташованого у районі Позняки. За повідомленнями місцевих новинних пабліків у Telegram, жінка вижила, але отримала серйозні травми.
Незважаючи на небезпеку вистрибнути з такої висоти, їй пощастило вціліти, але вона травмувалася в результаті падіння. Природа отриманих травм не була критичної, але жінка потребувала медичної допомоги.
Місцеві правоохоронні органи і служби рятування долучилися до події для надання допомоги та встановлення подальших обставин інциденту.
Раніше в Оболонському районі столиці хлопець вистрибнув з балкону 13-го поверху житлового будинку.
У Києві врятували чоловіка, який хотів вчинити самогубство на мосту «Закоханих».
Додамо, що у столиці двоє молодих людей випали із вікна.
Крім того, у Києві нове самогубство підлітків: дві дівчини вистрибнули з даху недобудови.
Також у Києві 12-річна дівчинка випала з вікна 22 поверху.
Нагадаємо, у столиці стався шостий дитячий суїцид: із вікна багатоповерхівки вистрибнув хлопець.
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